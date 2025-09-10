Hoàng tử 19 tuổi với gánh nặng ngai vàng nghìn năm của Nhật Bản

Theo CNN, các nghi lễ cung đình long trọng để chính thức công nhận Hisahito trưởng thành hôm 6/9 đã gợi nhắc đến viễn cảnh ảm đạm của hoàng gia lâu đời nhất thế giới. Điều này phần lớn xuất phát từ chính sách nối ngôi chỉ dành cho nam giới và sự sụt giảm thành viên.

Hoàng tử Hisahito trong lễ trưởng thành hôm 6/9. Ảnh: Kyodo News

Chàng tân sinh viên mê côn trùng

Hisahito sinh ngày 6/9/2006, là con trai duy nhất của Thái tử Akishino - người kế vị ngai vàng - và Thái tử phi Kiko. Anh có hai chị gái: Công chúa Kako và Mako, người đã rời bỏ hoàng tộc sau khi kết hôn với thường dân.

Nghi lễ trưởng thành của Hisahito được tổ chức muộn một năm bởi anh muốn dành thời gian ôn thi đại học.

Hisahito hiện là sinh viên năm nhất Đại học Tsukuba, gần Tokyo, theo học ngành sinh học và thích chơi cầu lông. Anh đặc biệt đam mê chuồn chuồn, từng đồng tác giả một nghiên cứu khảo sát loài này trong khuôn viên dinh thự Akasaka ở Tokyo.

Trong buổi họp báo đầu tiên hồi tháng Ba, anh chia sẻ muốn tập trung nghiên cứu chuồn chuồn và các loài côn trùng khác, tìm cách bảo tồn quần thể của chúng ở đô thị.

Hisahito khi còn nhỏ bên cha mẹ, Thái tử Akishino và Thái tử phi Kiko. Ảnh: AFP

Có thể là hoàng đế cuối cùng

Hisahito là cháu gọi Nhật hoàng Naruhito bằng bác. Naruhito chỉ có một con gái, Công chúa Aiko. Cha của Hisahito, Thái tử Akishino, là nam giới cuối cùng trưởng thành trong hoàng tộc vào năm 1985.

Hiện Hisahito là thành viên trẻ nhất trong số 16 thành viên trưởng thành của hoàng gia Nhật Bản. Anh và cha là hai nam giới duy nhất trẻ hơn Nhật hoàng Naruhito trong danh sách kế vị. Thân vương Hitachi, em trai cựu Nhật hoàng Akihito, đứng thứ ba nhưng đã 89 tuổi.

Tình trạng thiếu người nối dõi nam là mối lo lớn cho hoàng gia có lịch sử hơn 1.500 năm. Nhật Bản từng có 8 nữ hoàng, nhưng không ai sinh ra người thừa kế trong thời gian trị vì. Luật năm 1889 và sau đó là Luật Hoàng gia 1947 đều chỉ cho phép nam giới kế vị, loại bỏ hoàn toàn khả năng phụ nữ nối ngôi. Các học giả cho rằng hệ thống này vốn dựa vào chế độ cung tần để sinh ra nhiều hoàng tử, nhưng đã bị bãi bỏ từ hơn 100 năm trước, khiến hệ thống kế vị hiện nay trở nên mong manh.

Trong khi đó, dù Công chúa Aiko được công chúng ủng hộ mạnh mẽ, cô không thể trở thành hoàng đế vì rào cản luật pháp.

Hoàng tử Hisahito trong cuộc họp báo đầu tiên hồi tháng 3. Ảnh: Kyodo News

Tranh luận gay gắt về kế vị

Năm 2005, chính phủ từng đề xuất cho phép nữ giới kế vị. Nhưng sự ra đời của Hisahito đã khiến đề xuất này bị gạt bỏ, dưới áp lực của phe bảo thủ. Năm 2022, một hội đồng chuyên gia bảo thủ khuyến nghị duy trì nguyên tắc nối ngôi theo dòng nam, đồng thời cho phép công chúa giữ thân phận hoàng gia sau khi kết hôn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Họ cũng đề xuất nhận con cháu nam của các nhánh hoàng tộc đã tuyệt tự để duy trì dòng nam.

Tuy nhiên, tranh cãi về việc có nên trao thân phận hoàng gia cho chồng và con của các công chúa vẫn chưa ngã ngũ. Điều này khiến gánh nặng kế vị gần như đặt hết lên vai Hisahito.

Hoàng tử Hisahito chào người dân sau nghi lễ trưởng thành hôm 6/9. Ảnh: AFP

Nghi lễ trưởng thành của Hisahito

Nghi lễ trưởng thành của Hisahito bắt đầu tại dinh thự Akasaka, nơi anh mặc lễ phục, nhận vương miện do sứ giả của Nhật hoàng Naruhito trao. Tại Hoàng cung, anh khoác lễ phục truyền thống màu be, tượng trưng cho tuổi vị thành niên. Khi vương miện "kanmuri" màu đen dành cho người trưởng thành được đội lên, anh cúi chào, cảm ơn Nhật hoàng cùng cha mẹ, và hứa sẽ làm tròn trách nhiệm thành viên hoàng gia.

Sau đó, Hisahito thay lễ phục, ngồi xe ngựa tiến vào khuôn viên Hoàng cung để cầu nguyện tại ba ngôi đền linh thiêng.

Buổi chiều, anh mặc lại lễ phục phương Tây để diện kiến Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, rồi nhận Huân chương Hoa cúc Đại thụ - huân chương cao quý nhất Nhật Bản. Anh cũng đến chào ông bà nội, cựu Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko.

Tối cùng ngày, Thái tử Akishino và Thái tử phi Kiko tổ chức tiệc mừng riêng cho con trai tại một khách sạn ở Tokyo.

Trong tuần này, Hisahito tiếp tục các nghi lễ truyền thống: viếng đền Ise - Thánh địa Thần đạo, lăng mộ Thiên hoàng Jimmu - vị hoàng đế huyền thoại đầu tiên, lăng mộ cố Nhật hoàng Hirohito và dùng bữa cùng Thủ tướng Shigeru Ishiba.