U40 giả làm bé gái 12 tuổi để được cưu mang

Cơ quan công tố cho rằng hành vi của cô gây tổn thất cả về tài chính lẫn tâm lý cho gia đình nạn nhân.

Oliveira, 38 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi. Ảnh: Mail

Sự việc bắt đầu khi Oliveira xuất hiện tại một nhà thờ Tin Lành ở Joinville, miền nam Brazil. Khi đó, cô tự giới thiệu tên Gabriele, 18 tuổi và đang tìm việc.

Một mục sư sau đó giới thiệu Oliveira với một cặp vợ chồng. Thương hoàn cảnh của cô, hai người đồng ý cho Oliveira ở nhờ.

Sau một thời gian, Oliveira thay đổi câu chuyện về thân thế, nói mình thực ra mới 12 tuổi, từng bỏ trốn khỏi một nơi ở bang Para, miền bắc Brazil, cách đó hàng nghìn km vì bị ngược đãi. Để giải thích vẻ ngoài trưởng thành, Oliveira nói cha đã ép mình sử dụng hormone từ nhỏ. Cặp vợ chồng tin câu chuyện này và tiếp tục chăm sóc cô như một đứa trẻ.

Trong 14 tháng tiếp theo, Oliveira sống như con gái họ. Cô còn nói mình mắc chứng tự kỷ nặng và dần thể hiện nhiều hành vi giống trẻ nhỏ, trong đó có uống sữa bằng bình và ngậm núm vú giả. Oliveira cũng thuyết phục cặp vợ chồng chi tiền cho một liệu trình thuốc giảm cân.

Người phụ nữ cư xử như một bé gái. Ảnh: Mail

Sự việc chỉ bị phát hiện khi một người thân của gia đình nghi ngờ Oliveira lớn tuổi hơn nhiều so với lời cô kể. Người này tìm kiếm thông tin trên mạng và phát hiện các bài viết từ năm 2023 về một phụ nữ tên Amanda từng thực hiện thủ đoạn tương tự tại Rio de Janeiro. Người trong các bài viết được xác định chính là Oliveira.

Khi cảnh sát tới nơi và bước vào phòng ngủ, Oliveira lập tức ngừng cách nói chuyện, hành xử như trẻ nhỏ và giao tiếp bằng giọng của một người trưởng thành.

Sau đó, cô thừa nhận đã nói dối và cho biết từng áp dụng cách tương tự trong ít nhất 15 năm tại nhiều bang ở Brazil. Hồ sơ tòa án cho thấy Oliveira từng giả làm trẻ em trong 9 vụ việc.

Tại phiên xét xử ở bang Santa Catarina, luật sư của Oliveira cho rằng cô có vấn đề tâm thần nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, thẩm phán bác lập luận này, kết luận bị cáo nhận thức được hành vi và thực hiện việc lừa dối có chủ đích.

Phía luật sư cũng mô tả hành vi của Oliveira là một "chiến lược sinh tồn" của người phụ nữ có cuộc sống nhiều khó khăn, cho rằng cô tìm kiếm tình cảm mà mình thiếu thốn từ thời thơ ấu. Họ cho biết sẽ kháng cáo bản án.