Nhiếp ảnh gia Bangladesh Pinu Rahman nhận giải thưởng lớn trị giá 200.000 USD tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Quốc tế Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum (HIPA) lần thứ 15, tổ chức ở Dubai ngày 10/11. Tác phẩm đoạt giải, Under the same sky (Chung một bầu trời), chụp từ trên cao cảnh một gia đình ngủ trong căn nhà bị lửa thiêu rụi.

Trong ảnh, 5 người nằm cạnh nhau giữa những bức tường bê tông còn sót lại. Căn nhà không còn mái, xung quanh là những tấm tôn cháy và đống đổ nát. Khoảnh khắc được ghi lại tại Korail, một trong những khu dân cư tự phát lớn nhất và đông đúc nhất thủ đô Dhaka.

Bức ảnh "Chung một bầu trời" đạt giải thưởng cao nhất tại cuộc thi Giải thưởng Nhiếp ảnh Quốc tế Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ảnh The National

Theo The National, hỏa hoạn xảy ra tại đây ngày 25/11/2025, khiến lực lượng cứu hỏa mất 16 giờ mới dập tắt được. Khoảng 1.500 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại, hàng nghìn người mất nơi ở. Nhiều cư dân Korail thuộc các gia đình thu nhập thấp, trong đó có những người từng phải rời quê hương vì thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu.

Rahman làm ngân hàng nên không thể đến hiện trường ngay hôm cháy. Kể với Prothom Alo, ông nhớ lại mình tới Korail khoảng 5h30 hoặc 6h sáng 28/11/2025. Sau khi chụp bằng máy ảnh, ông lên mái một tòa nhà gần đó, điều khiển flycam quan sát khu vực trong khoảng 30 phút.

Bên dưới, người mất nhà ngủ ngoài trời, dựng bạt trú tạm hoặc bắt đầu sinh hoạt buổi sáng. Ông ghi lại những cảnh ấy rồi trở về.

"Khi xem ảnh trên máy tính, tôi đặc biệt chú ý đến khung hình 5 người ngủ cạnh nhau, trông kiệt sức. Họ không còn chỗ trú, không còn nhà cửa hay tài sản nhưng vẫn ở bên nhau", ông nói.

Được mời tới Dubai, Rahman biết mình sẽ nhận giải nhưng chưa rõ giải nào. Khi các giải ba, nhì rồi nhất lần lượt được công bố mà không có tên, ông ngạc nhiên. Cuối cùng, tên ông được xướng lên ở giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

Rahman là nhân viên ngân hàng kiêm nhiếp ảnh gia. Ảnh: The Daily Star

HIPA năm nay lấy chủ đề Gia đình, hưởng ứng các hoạt động của UAE trong năm 2026 nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên. Bức ảnh của Rahman được vinh danh nhờ thể hiện tình thân và khả năng vượt qua nghịch cảnh.

Sau thành công của tác phẩm, cuộc sống của những người trong ảnh cũng trở thành vấn đề được quan tâm. Trong bài viết ngày 15/11, The Daily Star đặt câu hỏi liệu cuộc sống của gia đình trong ảnh có được cải thiện hay không.

Rahman nhìn nhận một tác phẩm hay giải thưởng không thể lập tức thay đổi cuộc sống của những người khó khăn. Ông xem nhiếp ảnh là cách đưa các vấn đề trong đời sống đến với công chúng, để xã hội và những người làm chính sách quan tâm, tìm giải pháp.

"Trách nhiệm đầu tiên là tôn trọng phẩm giá của họ", Rahman nói. Ông cho rằng người chụp không nên chỉ dùng hình ảnh người gặp khó khăn để giành giải thưởng hay tạo tên tuổi cho mình, mà khi có điều kiện, cần tìm hiểu xem họ sống ra sao sau đó. Rahman muốn tìm lại gia đình trong bức ảnh, dù việc xác định nơi ở của họ sau vụ cháy không dễ dàng.

Mùa giải HIPA lần thứ 15 có tổng tiền thưởng một triệu USD. Ngoài tác phẩm của Rahman, cuộc thi còn trao giải cho nhiều tác phẩm về gia đình, thể thao và đời sống, đồng thời vinh danh những người có đóng góp nổi bật cho nhiếp ảnh.