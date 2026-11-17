Câu tục ngữ quen thuộc xuất hiện ở phần Khởi động

Trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia phát sóng ngày 15/11/2026, một câu hỏi ở phần thi Khởi động của thí sinh Phạm Bảo Nguyên (THPT Nguyễn Trãi, Hưng Yên) khiến nhiều khán giả thấy tiếc thay. Đây là trận thi tuần 2, tháng thứ nhất, quý I của Olympia năm thứ 27.

Câu hỏi của chương trình là: Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ sau: “Ăn chưa no, ... chưa tới”?

Câu hỏi trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia phát sóng ngày 15/11/2026 (Ảnh chụp màn hình VTV).

Bảo Nguyên đưa ra câu trả lời là “Tiền”. Đáp án của chương trình là “lo”, tạo thành câu: “Ăn chưa no, lo chưa tới”.

Câu tục ngữ này thường được dùng để nói đến những người còn non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng chưa phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Đây là câu mà nhiều người hay dùng và cũng hay nghe thấy trong cuộc sống, nên nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho Bảo Nguyên.

Đáp án là "lo" (Ảnh chụp màn hình VTV).

Tiếc một câu trả lời, nhưng cũng dễ cảm thông

Dù sao, việc xem một câu hỏi trên truyền hình rồi trả lời và việc đứng trên bục thi là 2 trải nghiệm rất khác nhau. Với thời gian có hạn, trước rất đông khán giả, thí sinh dễ bị hồi hộp, căng thẳng và hoàn toàn có thể nhất thời không nhớ ra điều vốn quen thuộc.

Ngay trong cuộc thi tuần lần này, Bảo Nguyên cũng là thí sinh giải đúng chướng ngại vật chỉ sau câu hỏi hàng ngang đầu tiên và vươn lên dẫn đầu ở thời điểm đó. Điều này cho thấy, một khoảnh khắc bỏ lỡ đáng tiếc chỉ là một phần trong hành trình thi đấu của Nguyên.