4 chị em ở TPHCM tên Thích, Thật, Thà, Thôi gây xúc động mạnh

“Thích, Thật, Thà, Thôi”

Vừa qua, mạng xã hội lan tỏa đoạn clip của cô gái trẻ tên Thôi chia sẻ về tên gọi đặc biệt của mình. Trong video, Thôi cho biết, 3 anh, chị của cô cũng có những cái tên rất "khớp" với tên của mình gồm: Thích, Thật, Thà.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip thu hút hơn 500 nghìn lượt xem bởi sự độc lạ, thú vị. Chủ nhân của đoạn clip trên là Trần Thanh Thôi (SN 1999, TPHCM).

Thôi cho biết, những thông tin mình chia sẻ trong đoạn clip ngắn hoàn toàn là sự thật. Cô là con út trong gia đình có 4 anh chị em.

Trần Thanh Thôi sở hữu cái tên độc đáo, khiến người nghe bất ngờ

Khi các con chào đời, bố mẹ cô đặt những tên gọi đặc biệt, lần lượt là: Trần Thanh Thích, Trần Thanh Thật, Trần Thanh Thà và Trần Thanh Thôi.

Thanh Thôi kể: “Những tên gọi này là tên trong giấy khai sinh của chúng tôi chứ không phải biệt danh hay tên thường gọi ở nhà. Chúng có liên quan đến mong ước của bố mẹ tôi lúc sinh con.

Sau khi kết hôn, bố mẹ tôi có ý định sinh 6 người con và đặt tên lần lượt là "Thích, Thật, Thà, Thương, Thân, Thể", với mong ước các con sống sống thật thà, ngay thẳng và yêu thương nhau.

Bố mẹ lần lượt sinh các chị Thích, chị Thật và anh Thà. Đến khi tôi chào đời, gia đình gặp khó khăn, bố mẹ không có ý định sinh thêm nên mới đặt tên cho tôi là Thôi".

Ngoài ra, Thôi cho biết, việc cô được đặt tên sau các anh chị cũng mang ý nghĩa trọn vẹn theo mong ước của bố mẹ - hy vọng các con “sống thật thà, ngay thẳng, biết yêu thương nhau”.

Sở hữu tên gọi lạ, từ nhỏ 4 chị em Thôi đã gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười. Người chị cả tên Thích nhiều lần bị thầy cô và người lạ nhầm là con trai. Có lần, chị còn bị thầy chấm điểm thể dục theo thang điểm dành cho học sinh nam.

4 chị em Thôi chụp ảnh kỷ niệm cùng bố mẹ khi còn nhỏ

Trong khi đó, người anh trai duy nhất của Thôi - tên Trần Thanh Thà - thường bị bạn bè ghép chữ đùa theo kiểu "thà rằng như thế, có thật thà không". Thôi cũng không phải là ngoại lệ.

"Tên sao người vậy"

Thôi kể: “Hồi học lớp 3, tôi được kết nạp Đội. Lúc đọc tên, thầy phụ trách trêu: “Tên Thôi mà thêm dấu sắc thì...". Câu nói đó khiến cả lớp cười nghiêng ngả. Từ đó, bạn bè cũng trêu tôi bằng cách thêm dấu sắc vào tên.

Bình thường, ai hỏi tên, cô đều trả lời là Thôi. Tuy nhiên không ai tin và luôn hỏi lại là “Khôi hả?” rồi mặc định cô tên là Khôi.

Thôi kể, ngay từ năm lớp 1, khi nhận tiền học bổng, tên trên phong bì đều bị ghi nhầm thành Trần Thanh Khôi. Hai lần nhận giấy khen, cô cũng gặp tình huống tương tự và phải nhờ giáo viên sửa lại.

“Hồi đi thi đại học, khi thầy gọi tên, tôi vừa bước vào phòng thi đã bị cản lại vì thầy tưởng nhầm người. Tôi đưa thẻ sinh viên ra, thầy vẫn ngờ ngợ, vừa kiểm tra vừa lẩm bẩm: ‘Sao tên lạ thế nhỉ!’”, Thôi cười nhớ lại.

Ngày còn nhỏ, liên tục bị bạn bè trêu chọc vì sở hữu tên lạ, Thôi rất buồn. Có lúc cô ghét chính cái tên của mình, thậm chí đòi mẹ đưa đi đổi tên.

Hiện tại, Thôi yêu thích, tự hào về cái tên độc đáo của mình

Tuy nhiên, sau này khi được bố mẹ giải thích, hiểu được ý nghĩa phía sau cái tên, Thôi không buồn nữa. Cô bắt đầu thấy vui và tự hào về cái tên đặc biệt của mình.

Thôi còn cho biết, ý nghĩa những cái tên như vận vào cuộc đời 4 anh chị em. Cô gái quả quyết, tên sao thì tính cách, con người của cô và anh chị trong gia đình cũng như vậy.

“Bốn chị em tôi ai cũng thật thà. Mọi người tiếp xúc với chúng tôi đều có chung nhận xét như vậy", Thôi nói.

Thôi cho biết, cô gần như không biết nói dối, dù cố gắng đến mấy cũng khó có thể mở lời không thành thật. Anh trai cô - anh Thà, hiện mở một phòng khám thú y, luôn làm việc tận tâm, hết lòng với nghề, không đặt nặng chuyện tiền bạc.

Cô kể, có lần giữa đêm, một khách hàng đem chó cưng đến nhờ cấp cứu, anh vẫn lập tức dậy giúp, chăm sóc đến khi khỏi bệnh. Khi khách ngỏ ý gửi thêm tiền, anh kiên quyết từ chối.

"Bây giờ nghĩ lại, tôi yêu thích, biết ơn cái tên từng khiến mình ngại ngùng thuở nhỏ. Cái tên nhắc nhở chúng tôi luôn sống thật thà, ngay thẳng như bố mẹ mong ước”, Thanh Thôi tâm sự.

Ảnh: NVCC