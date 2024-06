Cô gái Hà thành học lớp 4 mới “ngã ngửa” biết tên thật của mình

Cô gái xinh đẹp gặp nhiều tình huống oái oăm vì cái tên lạ

Nguyễn Thị Hùy (sinh năm 1995, Hà Nội) có 28 năm cuộc đời sống với cái tên vô nghĩa. Cũng vì tên gọi đặc biệt này, cô nàng gặp không ít tình huống dở khóc dở cười.

Hùy kể, tên gọi của cô do bà nội đặt với lý do: “Bố tên Huy, con tên Hùy cho vần” và “đặt tên xấu cho dễ nuôi”. Thế nhưng, ngày bà nội Hùy đi làm giấy khai sinh về, do tên trên giấy là chữ viết tay nên ai cũng nhầm chữ “Hùy” là chữ “Thùy”. Thành ra, 9 năm sau đó, Hùy luôn sống dưới cái tên Thùy.

“Chắc không ai tin, đến tận năm học lớp 4 mình mới biết tên thật của mình là Hùy. Từng ấy năm đi học, thầy cô, bạn bè đều gọi mình là Thùy. Ngay cả tên trong học bạ, giấy tờ của mình cũng là Nguyễn Thị Thùy. Ở nhà, bố mẹ, anh chị em, họ hàng cũng gọi mình là Thùy”, Hùy kể lại.

Sau này, khi phát hiện ra tên thật của con gái là Hùy, bố mẹ cô vô cùng bất ngờ. Bố cô cố gắng đổi tên con trong giấy khai sinh thành Thùy nhưng vì thủ tục rắc rối nên thất bại. Sau đó, bố cô phải làm thủ tục đổi tên con gái trong hộ khẩu và 4 năm học bạ từ Thùy thành Hùy.

“Mình nhớ mãi hồi lớp 4, cô giáo nhắc cả lớp không được gọi mình là Thùy nữa mà phải gọi là Hùy. Đến giờ, mình vẫn không biết chữ “Hùy” có ý nghĩa gì hay hoàn toàn vô nghĩa. Hiện tại, người thân, bạn bè vẫn gọi mình là Thùy. Chỉ khi đi làm ngoài xã hội, mình mới dùng tên thật”, Hùy chia sẻ.

Từ cái tên rất đẹp phải đổi lại thành cái tên kỳ quặc, Hùy từng có lúc buồn bã, hụt hẫng. Bạn bè mới quen thường phàn nàn tên cô khó gọi. Một số người thì trêu chọc, cô có cái tên “chỉ đọc lên thôi cũng đau miệng”.

Hồi cô học đại học, mỗi lần điểm danh giáo viên đều dừng lại ở cái tên Nguyễn Thị Hùy khá lâu, thậm chí đọc đi đọc lại nhiều lần để xác nhận đây là tên đúng. Nhiều người còn hiểu nhầm cô là người dân tộc thiểu số.

Khi đi làm, có người nhầm tên Hùy là Hùng, Hùn… Có người công khai trêu chọc, người tế nhị hơn thì sau phút bất ngờ lại an ủi cô: “Người xinh tên xấu còn hơn người xấu tên xinh. Tên vậy không sao cả”. Bản thân Hùy nhiều lần ngượng ngùng khi giới thiệu tên thật.

“Khi nghe mọi người bảo: “Tên Hùy xấu thế, đọc đau cả mồm, mình buồn lắm. Hồi nhỏ, mình còn khóc hỏi bố mẹ sao để bà nội đặt cho mình cái tên xấu thế, để giờ đi đâu cũng ngượng. Hồi mình cưới, bên rạp cưới tự ý in tên mình là “Thanh Thùy”. Cái tên dù đẹp nhưng chẳng liên quan gì đến tên thật khiến mình buồn lắm nhưng sau đó cũng chấp nhận vì không muốn họ mất công sửa lại”, Hùy kể.

Cô gái Hà thành thừa nhận, cô nhiều lần muốn được đổi sang cái tên đẹp hơn hoặc chí ít mang ý nghĩa nào đó. Sau này cô phát hiện ra, cô là đứa cháu duy nhất trong nhà được bà nội đích thân đặt tên nên dù xấu hay đẹp, cô cũng trân trọng cái tên này.

“Mình thấy việc đặt tên cho con vô cùng quan trọng. Tên không kêu cũng không sao nhưng nếu xấu hoặc lạ quá thì ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này. Như bản thân mình, vì cái tên lạ mà nhiều lần phải sửa giấy tờ, hơn nữa, nhiều lúc tự ti, ngượng ngùng khi giới thiệu tên. Cũng may, hiện tại mình đã quen với cái tên này”, Hùy chia sẻ.

