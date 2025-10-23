TikToker Đào Quang Hà sẽ chịu mức án nào với cáo buộc chiếm đoạt tiền từ thiện?

Thông tin Đào Quang Hà - chủ kênh TikTok "Hà và Việt Nam" bị bắt khiến nhiều người không khỏi thất vọng và hoang mang. Bởi chỉ mới vài tháng trước, anh vẫn còn được xem là “gương mặt trẻ sống tích cực”, truyền cảm hứng với những hành trình xuyên Việt và hoạt động thiện nguyện.

Trước khi nổi tiếng, Đào Quang Hà theo học ngành Văn hóa - Du lịch, từng chia sẻ ước mơ mở công ty du lịch riêng để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Năm 2023, anh bắt đầu được biết đến rộng rãi nhờ các video du lịch, khám phá, phượt xuyên Việt.

Hà từng đạp xe, thậm chí đi bộ qua nhiều tỉnh thành từ Bắc tới Nam, ghi lại những khung cảnh thiên nhiên, văn hóa vùng miền và chia sẻ thông điệp tích cực về tuổi trẻ, nghị lực và đam mê trải nghiệm.

Trên nền tảng TikTok, kênh “Hà và Việt Nam” của Đào Quang Hà hiện thu hút hơn 260K người theo dõi cùng gần 10 triệu lượt yêu thích, fanpage với hơn 83K người theo dõi. Không chỉ chia sẻ hành trình khám phá khắp mọi miền đất nước, Hà còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, cứu trợ vùng lũ, giúp đỡ người khó khăn - hình ảnh một người trẻ năng động, sống tích cực và giàu lý tưởng.

Dấu ấn khiến tên tuổi Đào Quang Hà được nhiều người biết đến chính là hành trình đạp xe xuyên Việt từ Hà Nội vào TP.HCM đúng dịp lễ 30/4. Anh thực hiện chuyến đi bằng chiếc xe đạp cũ của ông ngoại, món kỷ vật gắn với ký ức tuổi thơ và tình cảm gia đình, khiến câu chuyện thêm phần đặc biệt.

Nhiều người xem cảm động trước hình ảnh chàng trai trẻ rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ, đến mức chờ sẵn bên đường chỉ để gửi tặng anh chút đồ ăn, nước uống tiếp sức.

Sau hành trình đó, Đào Quang Hà tiếp tục duy trì đam mê sáng tạo nội dung du lịch. Đặc biệt, từ tháng 10 vừa qua, khi các tỉnh, thành liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão lũ, anh đã chuyển hướng sang làm các video cập nhật tình hình cứu trợ, ghi lại những hoạt động thiện nguyện ở vùng bị ảnh hưởng.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ Đào Quang Hà để điều tra hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện. Theo điều tra ban đầu, Hà là thành viên đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, phụ trách kêu gọi ủng hộ cho hoạt động cứu trợ vùng lũ Thái Nguyên đầu tháng 10. Trong chuyến đi, xe cứu trợ của đoàn va chạm với một người dân tại Thanh Hóa. Dù không trực tiếp có mặt, Hà đã đăng lại video vụ việc lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng quyên góp hỗ trợ nhà xe với số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Sau đó, Hà công khai tài khoản cá nhân nhận tiền ủng hộ. Một người có tên Facebook "Thị Thu Hường Bùi" đã chuyển 43 triệu đồng, song Hà chỉ thông báo một phần và giữ lại 40 triệu đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân. Tại cơ quan công an, Đào Quang Hà đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo quy định của pháp luật, hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ 4 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự. Cụ thể điều 175 Bộ luật hình sự quy định, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4 triệu đến dưới 50 triệu đồng… sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Số tiền chiếm đoạt càng lớn, khung hình phạt sẽ nặng hơn.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ đường đi của dòng tiền, làm rõ thủ tục kêu gọi từ thiện cũng như thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền hơn 40 triệu đồng của Hà để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.