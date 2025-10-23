Chủ tiệm vàng gắn kim cương 2 triệu USD vào mắt giả

Sau khi hỏng hoàn toàn mắt phải do căn bệnh nghiêm trọng, Slater Jone, 23 tuổi, đã tìm đến chuyên gia chế tác mắt giả John Lim để đặt hàng con mắt nhân tạo, thể hiện đúng bản sắc của một ông chủ tiệm kim hoàn. Để tạo ra nó, Jones đã chi khoảng 2 triệu USD (tương đương 1,45 triệu bảng Anh). Điều này gần như khiến con mắt giả của Jones trở thành con mắt nhân tạo đắt nhất thế giới.

Chia sẻ trên Instagram, chuyên gia John Lim cho biết trong suốt 32 năm làm nghề, ông đã chế tác khoảng 10.000 mắt nhân tạo cho bệnh nhân ở đủ mọi độ tuổi, từ 6 tuần tuổi đến 101 tuổi. Tuy nhiên, ông khẳng định con mắt giả của Jones giá trị nhất nếu tính theo vật liệu sử dụng. "Đó là một viên kim cương 2 carat. Bạn hỏi sao không phải 3 carat à? Vì nó sẽ quá to và không thể vừa", Lim nói.

Con mắt nhân tạo độc đáo của Jones đã nhanh chóng gây "bão" mạng xã hội, khi một người bình luận hài hước: "Anh chàng này đúng là sinh ra để làm phản diện trong phim James Bond".

Mắt phải của Jones nổi bật khi được gắn viên kim cương 2 carat. Ảnh: Instagram

Jones cho biết anh bắt đầu mất thị lực ở mắt phải từ năm 17 tuổi, sau khi mắc nhiễm trùng toxoplasma do ký sinh trùng Toxoplasma gondii gây ra. Dù đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, các bác sĩ kết luận không thể cứu được con mắt này và buộc phải loại bỏ nó.

Do là chủ của một tiệm kim hoàn, Jones quyết định sẽ phải đặt hàng một chiếc mắt giả, với phần mống mắt được gắn kim cương tự nhiên và lấp lánh dưới ánh sáng. Jones nói: "Tôi đã mất một con mắt, nhưng nó lại mang ánh sáng mới đến cho cuộc đời tôi".

Hiện Jones tự gọi mình là "Diamond Eye" (mắt kim cương) và tận dụng vẻ ngoài độc đáo như một điểm nhấn thương hiệu cá nhân. Trên Instagram, anh thường đăng ảnh kèm những dòng chú thích hài hước.

Bên dưới những bức ảnh của Slater Jones, nhiều người thể hiện cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa thích thú. Một người viết: "Anh trông như phản diện trong phim James Bond vậy". Người khác khen: "Đẹp quá, tuyệt vời lắm". Thậm chí, một tài khoản còn đùa rằng: "Tôi sẵn sàng hiến một con mắt để có được thứ đó".

Tuy nhiên, cũng có vài người nhắc nhở Jones hãy cẩn thận hơn mỗi khi ra ngoài.