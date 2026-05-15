3 kiểu người đừng dại dột tiếp tục giữ liên lạc sau tuổi trung niên

Có những kiểu người tưởng thân thiết nhưng càng tiếp xúc lâu càng khiến tinh thần mệt mỏi, tiền bạc hao hụt, cảm xúc bị bào mòn từng ngày.

Nhà văn Trung Quốc Lý Trung Anh từng nói: "Một mối quan hệ tồi tệ không chỉ làm tiêu hao năng lượng của bạn mà còn dần dần làm cạn kiệt cảm xúc và động lực trong cuộc sống".

Sau tuổi trung niên, nhiều người mới hiểu rằng sống nhẹ lòng đôi khi bắt đầu từ việc biết giữ khoảng cách với những mối quan hệ độc hại.

Người luôn coi sự tử tế của người khác là "đương nhiên" thường chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân mà không quan tâm cảm xúc đối phương. Ảnh minh họa

Kiểu người xem lòng tốt của bạn là nghĩa vụ phải cho

Một nữ blogger họ Hứa từng chia sẻ câu chuyện khiến cô mất niềm tin vào tình thân. Khi con gái tròn 2 tuổi, cô thuê chị họ đang thất nghiệp tới chăm sóc cháu.

Không chỉ trả lương đầy đủ, cô còn thường xuyên mua thêm quần áo, đồ dùng cho con của chị họ.

Ban đầu mọi thứ khá tốt đẹp, nhưng càng về sau, chị họ càng xem sự giúp đỡ ấy là điều hiển nhiên. Người này liên tục hỏi vay tiền, đến nhà thì tự ý dùng đồ cá nhân mà không cần xin phép.

Đỉnh điểm là khi blogger tỏ thái độ khó chịu, chị họ lại trách ngược: "Có vài bộ quần áo cũ thôi mà cũng tính toán".

Sau cùng, cô quyết định cắt đứt liên lạc để bảo vệ cuộc sống của mình.

Ở tuổi trung niên, nhiều người mới nhận ra: Lòng tốt nếu đặt sai chỗ sẽ biến thành sự nuông chiều cho những đòi hỏi vô lý.

Người luôn coi sự tử tế của người khác là "đương nhiên" thường chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân mà không quan tâm cảm xúc đối phương.

Với kiểu người này, điều cần thiết nhất là thiết lập ranh giới rõ ràng trước khi bản thân bị lợi dụng cả về tinh thần lẫn tiền bạc.

Kiểu người không muốn nhìn thấy bạn thành công

Anh Lưu, giám đốc một công ty nhỏ ở Trung Quốc, từng rất nhiệt tình với hàng xóm nơi quê nhà. Mỗi lần trở về, anh đều chuẩn bị quà cáp chu đáo với mong muốn giữ quan hệ tốt đẹp.

Thế nhưng phía sau những nụ cười xã giao lại là vô số lời bàn tán cay nghiệt. Người ta nói anh khoe khoang khi đi xe sang, chê anh "có tiền mà không đưa bố mẹ lên thành phố", thậm chí còn cố tìm lý do để phủ nhận thành công của anh.

Sau lần vô tình nghe được những lời ấy, anh Lưu dần thay đổi. Những chuyến về quê sau đó, anh ăn mặc giản dị hơn, không còn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.

Khi anh "bớt nổi bật", hàng xóm lại quay sang khen ngợi sự khiêm tốn, hiếu thảo của anh.

Sau tuổi trung niên, nhiều người mới hiểu một sự thật khá phũ phàng: Không phải ai cũng vui khi thấy bạn sống tốt hơn họ.

Có những người mang tâm lý ghen tỵ, luôn cảm thấy khó chịu khi người từng ngang hàng với mình lại thành công hơn.

Họ sẽ tìm cách chê bai, soi mói hoặc hạ thấp bạn để cảm thấy bản thân dễ chịu hơn. Nếu cứ cố níu kéo những mối quan hệ như vậy, bạn chỉ càng thêm mệt mỏi và đánh mất năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Có những người mang tâm lý ghen tỵ, luôn cảm thấy khó chịu khi người từng ngang hàng với mình lại thành công hơn. Ảnh minh họa

Kiểu người chỉ xuất hiện khi bạn có giá trị lợi dụng

Doanh nhân ngành giáo dục Hành Dương từng kể về nhóm bạn thân thời trẻ của mình. Khi sự nghiệp phát triển thuận lợi, ông luôn được bạn bè săn đón, thường xuyên tổ chức tiệc chúc mừng, hỏi han nhiệt tình.

Bản thân ông cũng không tiếc công sức hỗ trợ công việc cho họ.

Nhưng khi công việc gặp biến cố tài chính, ông tìm đến những người từng gọi mình là "anh em", tất cả đều lần lượt biến mất.

Chính thời điểm khó khăn ấy giúp ông nhận ra: Điều họ cần chưa bao giờ là tình bạn chân thành, mà chỉ là các mối quan hệ và lợi ích ông có thể mang lại.

Trong cuộc sống, kiểu người này không hề hiếm. Họ chỉ ở bên khi bạn có tiền, có địa vị hoặc có thể giúp ích cho họ. Đến lúc bạn thất bại, cần giúp đỡ hay rơi vào khủng hoảng, họ lập tức quay lưng.

Tuổi trung niên cũng là lúc nhiều người học được cách "lọc" các mối quan hệ. Những ai chỉ xuất hiện lúc bạn thành công nhưng biến mất khi bạn gặp khó khăn thực chất chưa từng xem bạn là người quan trọng.

Sau tuổi trung niên, điều quý giá nhất là sự bình yên

Càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra không phải cứ quen biết nhiều mới là hạnh phúc. Điều đáng quý nhất ở tuổi trung niên chính là có những mối quan hệ khiến mình cảm thấy được tôn trọng, được thấu hiểu và không phải gồng mình để làm vừa lòng ai.

Giữ khoảng cách với người thích lợi dụng, ghen tỵ hay chỉ đến vì lợi ích không phải ích kỷ, mà là cách bảo vệ sức khỏe tinh thần và cuộc sống của chính mình.

Đôi khi, sống nhẹ lòng bắt đầu từ việc biết buông bỏ đúng người.