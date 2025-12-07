8 điều tối kỵ khiến một người bị xa lánh, trí tuệ người xưa nói chẳng sai

Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều người có những thói quen và cách cư xử mà họ cho là bình thường, thậm chí tự tin cho rằng đó là điều đúng đắn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chính những hành động này có thể khiến họ trở nên nhỏ nhen trong mắt người khác, và thậm chí dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

1. Giúp người để chờ báo đáp

Nhiều người coi việc giúp đỡ như một sự “đầu tư”, chờ ngày nhận lại. Thế nhưng, nhân tình thế thái vốn khó đoán, càng kỳ vọng thì càng dễ thất vọng. Vì thế, hãy coi niềm vui từ việc giúp người mới là phần thưởng xứng đáng. Ngược lại, khi được người khác hỗ trợ, đừng coi đó là chuyện đương nhiên, hãy biết ơn để lòng an yên và nhận thêm may mắn.

2. Vượt ranh giới khuyên nhủ

Một lời góp ý, dù xuất phát từ thiện ý nhưng có thể gây họa nếu vượt quá giới hạn. Chúng ta thường chỉ nhìn thấy bề nổi của vấn đề, trong khi thực tế của người khác lại phức tạp hơn rất nhiều. Đôi khi, im lặng lại là lựa chọn khôn ngoan hơn. Đừng vội tự cho mình là thông minh khi phát biểu thẳng thắn, vì bạn có thể chưa hiểu đúng tình hình.

3. Thô lỗ nhưng lại cho là thẳng thắn

Không ít người lấy lý do “tôi thẳng tính” để tùy tiện chỉ trích, phủ nhận lòng tốt và nhân cách của người khác. Thật ra, đó là biểu hiện của thiếu trải nghiệm, kìm chế kém và thiếu tôn trọng. Thẳng thắn không đồng nghĩa với thô lỗ. Nếu lời nói gây tổn thương cho người khác, cho dù động cơ là gì, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm.

4. Nhầm lẫn giữa chia sẻ và khoe khoang

Đăng ảnh xe sang, nhà đẹp lên mạng rồi gọi là “chia sẻ cuộc sống” nhưng thực chất lại là khoe khoang. Chia sẻ là cùng lan tỏa niềm vui, thậm chí để người khác được hưởng lợi ích, còn khoe khoang chỉ đem lại ghen tỵ, khó chịu. Hạnh phúc thật sự là tự mình tận hưởng, không cần ánh mắt ngưỡng mộ của người khác để nuôi dưỡng sự hư vinh.

5. Tạo tin đồn coi như chuyện phiếm

Có người coi việc bàn tán, tung tin đồn nhảm thành thói quen hằng ngày, thậm chí còn không thấy có gì sai. Những người này thường rơi vào ba trường hợp:

- Một là chỉ để tiêu khiển, lấp đầy sự cô đơn trống rỗng của bản thân.

- Hai là mang ý đồ xấu, thấy người khác hơn mình thì khó chịu, bôi xấu người ta để mua vui cho chính mình.

- Ba là a dua theo số đông, người ta nói gì thì hùa theo, còn thêm mắm dặm muối.

Nhiều khi lời nói có sức sát thương còn lớn hơn đánh nhau. Giữ mồm giữ miệng cũng là một cách tích đức.

6. Cãi cùn nhưng lại coi như nói đạo lý

Tranh luận là để sáng tỏ chân lý nhưng nhiều người lại biến cãi vã thành việc chứng minh bản thân đúng. Coi lời nói như một cuộc thi, chỉ muốn hơn thua là biểu hiện của một tâm lý lệch lạc. Đây không chỉ là ham thắng thua, mà còn phản ánh sự ích kỷ, trống rỗng và quan niệm lệch lạc.

Mỗi lý lẽ đều phụ thuộc vào hoàn cảnh và lập trường. Người càng cố chấp sẽ càng đau khổ. Vì thế, hãy tránh xa những kẻ thích “giảng đạo lý”, vì họ thực ra chẳng hiểu gì cả, chỉ làm bạn mất thời gian.

7. Đùa cợt quá giới hạn

Nói năng vượt quá giới hạn, tùy tiện chế giễu, mỉa mai người khác. Lời nói thiếu tôn trọng, thậm chí ác khẩu, đôi khi còn đáng sợ hơn cả đánh nhau. Thương tích thể xác dễ lành nhưng vết thương tinh thần khó mà hồi phục. Một câu nói có thể làm tổn thương người khác cả đời. Vì thế, đừng vì sự ngông cuồng và vô tư của mình mà làm người khác khó chịu.

8. Tham lợi nhỏ lại coi là tiết kiệm

Có người coi việc tham chút lợi nhỏ là tiết kiệm, lấy việc chiếm của người khác làm sự cần kiệm.

Tài sản có cái trước mắt, có cái lâu dài, có cái hữu hình, có cái vô hình. Những kẻ ham chút lợi nhỏ thường chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, mà quên mất lợi ích lâu dài. Đây tuyệt đối không phải cách làm của người khôn ngoan.

Những thứ không đáng hưởng mà cố hưởng, sớm muộn cũng phải trả giá gấp đôi. Đừng nông cạn, càng đừng ôm tâm lý may rủi. Tiết kiệm hay cần kiệm phải tìm từ chính mình, tuyệt đối không phải từ việc tổn hại đến người khác. Dẫu không thể tạo nhiều cống hiến, ít nhất cũng đừng trở thành kẻ phá hoại trong tập thể.