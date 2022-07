3 gương mặt thủ khoa thi vào lớp 10 tại TP.HCM: "In tư" quá xịn khiến ai cũng trầm trồ

"Thủ khoa kép" Dương Kiến Khải: Đam mê bộ môn cờ vua, “gom” nhiều thành tích học tập và ngoại khóa “khủng”

Dương Kiến Khải (cựu học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) là thủ khoa kép trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở TP.HCM và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường Phổ thông Năng khiếu năm nay.

Cậu bạn đã “ẵm trọn" 3 điểm 10 tuyệt đối cho môn Anh, Toán, chuyên Tin và 8.75 môn Văn với tổng điểm 48,75. Với số điểm cao “chót vót” như vậy, không chỉ teen mà các bậc phụ huynh cũng phải “ngả mũ” thán phục trước thành tích học tập xuất sắc của Kiến Khải.

Dương Kiến Khải sẽ theo học tại trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với phóng viên, Kiến Khải cho biết: “Trước khi bước vào kỳ thi năm nay, mình chỉ đặt mục tiêu là đậu được vào các nguyện vọng mà mình theo đuổi. Nếu thuận lợi và may mắn, mình cũng chỉ mong muốn được đậu trong top cao chứ cũng không nghĩ đến việc đạt được thành tích thủ khoa”.

Với môn chuyên Tin, mình chủ yếu học thêm ở bên ngoài và đến gần thi, mình có tự tìm hiểu thêm các tài liệu trên mạng để luyện tập và tham khảo. Còn với môn Anh, mình đã có nền tảng khá tốt trước đó nên không đầu tư nhiều cho môn học này đặc biệt trong quãng thời gian ôn luyện tuyển sinh. Môn Văn là môn học mà mình phải đầu tư nhiều nhất. Trước khi thi, mình đã mua vài cuốn sách tham khảo văn học để đọc lấy ý cho bài văn của mình”.

Để đạt được thành tích ấn tượng như vậy, Kiến Khải đã bắt đầu ôn luyện từ tháng 11 năm ngoái cho đến lúc đi thi. Ảnh: NVCC

Không chỉ sở hữu thành tích cao trong học thuật, Kiến Khải còn xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa khi đã tham gia và đạt không ít giải thưởng trong các cuộc thi đấu cờ vua và cờ tướng. Cậu bạn từng là thành viên của Câu lạc bộ Văn hóa Đức và làm việc trong Ban chủ nhiệm CLB Kỹ năng công chúng của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, Kiến Khải cho biết: “Trước mắt, mình sẽ cố gắng giữ được phong độ, không ngừng nỗ lực và cố gắng để ngày càng hoàn thiện và chuẩn bị bản thân cho những thử thách mới trong tương lai”.

Nữ thủ khoa duy nhất của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM: “Bỏ túi” nhiều giải thưởng về các môn Khoa học

Trong kỳ thi vừa qua, Trần Hồ An Nhiên (cựu học sinh lớp 9A9 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) đã xuất sắc giành được 29 điểm với 9 điểm Văn, 10 điểm Toán và 10 điểm Tiếng Anh. An Nhiên cho biết, sau khi cân nhắc và thảo luận với gia đình, bạn đã quyết định theo học tại trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Mặc dù đạt được số điểm “như mơ”, trước đó, An Nhiên không đặt nặng việc phải trở thành thủ khoa trong kỳ thi năm nay: “Điểm thi vào 10 của mình đạt được là hoàn toàn cao hơn những gì mà mình đặt mục tiêu. Trước khi thi, mình chỉ mong đạt điểm tốt để đậu vào trường yêu thích chứ không hy vọng sẽ đạt được thủ khoa”.

An Nhiên không đặt nặng việc phải trở thành thủ khoa trong kỳ thi năm nay. Ảnh: NVCC

Trong suốt 4 năm cấp Hai, An Nhiên đã đạt được rất nhiều giải thưởng ấn tượng. “Mình đã từng đạt Huy chương vàng kỳ thi Olympic tháng Tư mở rộng môn Khoa học Tự Nhiên, giải Nhất kì thi Học sinh giỏi thành phố môn Hóa học, hạng Nhì tranh biện cá nhân vòng khu vực của cuộc thi The World Scholar’s Cup và giải Nhất cuộc thi Nghiên cứu Khoa học cấp trường”, An Nhiên bật mí.

Không chỉ vậy, cô bạn “học bá” này còn vô cùng năng động khi là thành viên ban Nhân sự - Hậu cần của CLB Kỹ năng công chúng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Bên cạnh đó, An Nhiên đã tham gia trong một số sự kiện của CLB và ngày hội CLB của trường. Đặc biệt, bạn cũng có hứng thú với bộ môn tranh biện và có tham gia một số cuộc thi nhỏ.

Nam thủ khoa lập “cú đúp” đỗ 2 lớp chuyên của trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM)

Không chỉ trở thành thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM với số điểm gần như tuyệt đối - 29 điểm, Phan Nguyễn Gia Bảo (cựu học sinh lớp 9A4 trường THCS Đức Trí) còn đỗ vào 2 lớp chuyên trường Phổ thông năng khiếu.

Phan Nguyễn Gia Bảo - Thủ khoa vào 10 công lập tại TP.HCM. Ảnh: NVCC

Gia Bảo cho biết cậu bạn đã bắt đầu “cày ngày cày đêm” ôn luyện tuyển sinh vào hè năm ngoái. Ngoài ra, Gia Bảo cũng tích cực tham gia các cuộc thi học thuật và đạt được nhiều thành tích nổi bật trong những năm học vừa qua:

- Giải Nhất môn tiếng Anh kỳ thi HSG quận 1 lớp 8.

- Huy chương vàng môn tiếng Anh 8 kỳ thi Olympic tháng Tư mở rộng năm học 2020 - 2021.

- Giải Nhì kỳ thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp thành phố.

- Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Với thế mạnh là Toán và Tiếng Anh, Gia Bảo đăng kí thi 2 lớp chuyên Anh và Toán của trường Phổ thông Năng khiếu. Ngoài ra, cậu bạn đặt nguyện vọng thi chuyên Anh vào trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, nguyện vọng 1 công lập tại trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm.

Phan Nguyễn Gia Bảo "bỏ túi" với nhiều giải thưởng học tập nổi bật. Ảnh: NVCC

Do được tiếp cận với tiếng Anh từ lớp 1 cộng với những kiến thức từ các cuộc thi trước đó nên việc ôn thi môn tiếng Anh khá nhẹ nhàng đối với Gia Bảo. Xác định thi để lấy trải nghiệm, cậu bạn không dành quá nhiều thời gian cho môn Toán chuyên. Trong 2 tháng cuối cùng, nam sinh dồn sức cho môn Văn và Toán điều kiện.

Khác với nhiều teen, Gia Bảo hiện vẫn chưa có nhiều dự định cho tương lai vì cậu bạn muốn dành hết quãng thời gian cấp Ba để có thể trải nghiệm và tìm được hướng đi phù hợp nhất với bản thân.

