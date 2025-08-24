Hwang Jung Eum 'Gia đình là số 1' đối diện 3 năm tù

Chosun đưa tin ngày 21/8, tại phiên xử cuối cùng tại Tòa án quận Jeju (do thẩm phán Im Jae Nam, Phòng Hình sự số 2 chủ tọa), Viện kiểm sát đã đề nghị mức án 3 năm tù giam đối với nữ diễn viên Hwang Jung Eum (40 tuổi).

Cô bị truy tố theo Luật tăng nặng hình phạt đối với tội phạm kinh tế đặc biệt, với cáo buộc chiếm đoạt khoảng 4,34 tỷ won (tương đương 3,1 triệu USD) từ công ty quản lý riêng.

Hwang Jung Eum đối diện với mức án 3 năm tù vì biển thủ hàng tỷ won để đầu tư tiền ảo.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến tháng 12 cùng năm, Hwang Jung Eum đã rút tổng cộng 4,34 tỷ won từ công ty Hunminjeongeum Entertainment, nơi cô sở hữu 100% cổ phần. Ban đầu, khoảng 700 triệu won được rút ra dưới danh nghĩa “tạm ứng”, sau đó gần 4,2 tỷ won được chuyển vào đầu tư tiền điện tử.

Trong phiên tòa đầu tiên hồi tháng 5, Hwang thừa nhận toàn bộ cáo buộc. Sau đó, thông qua công ty, cô thông báo đã hoàn trả toàn bộ số tiền tham ô trong hai đợt (ngày 30/5 và 5/6), kèm theo chứng từ xác nhận nộp cho tòa.

Trong một tuyên bố trước đó, nữ diễn viên giải thích động cơ: “Tôi lập công ty để hỗ trợ sự nghiệp nghệ thuật của mình. Năm 2021, một số người quen khuyên tôi đầu tư tiền ảo với hy vọng tăng trưởng vốn cho công ty. Do thiếu hiểu biết nhưng vẫn tin rằng có thể sinh lời, tôi đã đưa ra quyết định sai lầm. Dù khoản tiền đứng tên công ty, thực chất đó là thu nhập từ hoạt động cá nhân của tôi, nên tôi đã hành xử bất cẩn".

Phiên tuyên án đối với Hwang Jung Eum dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Hwang Jung Eum, sinh năm 1985, ra mắt với vai trò ca sĩ nhóm Sugar năm 2001 trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn với loạt phim ăn khách như Gia đình là số 1 (phần 2), Secret love, Kill me, heal me hay She was pretty... Cô từng nhiều lần nhận giải thưởng truyền hình lớn nhờ lối diễn xuất đa dạng. Về đời tư, cô kết hôn với doanh nhân Lee Young Don năm 2016, có hai con trai, từng trải qua sóng gió hôn nhân nhưng sau đó hòa giải.