3 chị em ruột quê ở Huế cùng giành HCV SEA Games 33 rơi nước mắt nhắn gửi bố "gây sốt" mạng xã hội

Ba chị em gái người Huế rơi nước mắt khi cùng giành HCV SEA Games 33

Ngày 18/12, ba VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh đã đồng loạt giành chiến thắng ở môn vật tự do nữ, đóng góp thêm 3 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam có ba chị em giành HCV trong cùng một kỳ đại hội thể thao khu vực.

Chia sẻ với truyền thông ngay khi giành chiến thắng, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nói trong nước mắt: "Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm tới gia đình tôi. Chiến thắng này chúng tôi muốn gửi tới bố. Bố ơi, chúng con đã làm được rồi!".

Đứng cạnh cô, Nguyễn Thị Mỹ Linh cũng nghẹn ngào, xúc động. Cô chia sẻ: "Ba ơi, chúng con đã cầm chiếc HCV về cho ba!".

Clip này nhanh chóng nhận về lượt tương tác lớn trên mạng xã hội. Đông đảo khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thành tích của các cô gái, đồng thời cảm động trước tình yêu họ dành cho gia đình.

Khoảnh khắc xúc động của Mỹ Hạnh và Mỹ Linh khi giành HCV SEA Games 33. (Ảnh: CTCL)

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (1997), Nguyễn Thị Mỹ Trang (2001), Nguyễn Thị Mỹ Linh (2003) là ba cô con gái trong gia đình ông Nguyễn Đăng Sơn và bà Đặng Thị Huệ (người dân tại xã Quảng Điền, TP Huế). Hiện gia đình có 5 người con theo vật, riêng SEA Games 33 có 3 cô gái được triệu tập vào đội tuyển quốc gia.

Tại Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do Quốc gia 2025, ba chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Linh, Mỹ Linh thống trị các nội dung thi đấu. Em gái út Mỹ Tiên giành HCĐ. Trong khi đó, em trai của 4 cô gái này là Nguyễn Đăng Quốc (sinh năm 2013) cũng đang tập luyện bộ môn này và dần dần tiếp cận với các giải đấu.

Ba chị em gái Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (1997), Nguyễn Thị Mỹ Trang (2001), Nguyễn Thị Mỹ Linh (2003). (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với Dân Việt, ông Đăng Sơn bộc bạch: “Con gái theo vật cực hơn con trai nhiều, nhưng mỗi lần trở về nhà, các con đều ríu rít kể chuyện tập luyện, những buổi thi đấu, những ngày tập nặng. Cha mẹ thương thì thương, nhưng thấy con cố gắng, mình mừng nhiều hơn. Đại diện quốc gia là vinh dự lắm".

Vẻ trẻ trung, xinh đẹp của ba nữ đô vật ngoài đời. (Ảnh: FBNV)

Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc, kề vai sát cánh cùng các cô gái trong suốt hành trình thi đấu. Tại SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội hay những giải đấu lớn nhỏ trong và ngoài nước, dù có thể trực tiếp có mặt hay chỉ dõi theo qua màn hình TV, ông Sơn và bà Huệ vẫn luôn hướng về các con, cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho từng bước đi của họ.

"Các con cố gắng, mình tự hào thôi" - ông Sơn chia sẻ trong niềm hạnh phúc khi nói về các con.