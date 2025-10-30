Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Truy tìm hung thủ sát hại người phụ nữ sống một mình ở Lâm Đồng

Sự kiện: Tin pháp luật
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Người phụ nữ 72 tuổi được phát hiện bị sát hại trong căn nhà của mình tại xã Tuyên Quang, Lâm Đồng.

Ngày 30-10, sau khi đã hoàn tất trưng cầu giám định pháp y, khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ đơn thân bị sát hại vào chiều 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành truy xét hung thủ.

Căn nhà nơi người phụ nữ bị sát hại.

Căn nhà nơi người phụ nữ bị sát hại.

Trước đó, chiều 29-10, một số người dân phát hiện bà NTN (72 tuổi) đã tử vong trong căn nhà cấp 4 của mình trên đường Âu Cơ thuộc thôn Tiến Thạnh, xã Tuyên Quang.

Công an xã Tuyên Quang đã phong tỏa hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra.

Được biết, bà N sống một mình trong căn nhà nói trên. Nạn nhân nằm trên giường tử vong do bị nhiều vết thương tác động bằng vật sắc nhọn trong đó có vết thương sâu ở vùng cổ. Hiện trường cũng cho thấy có sự xáo trộn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định một số tình tiết, chứng cứ quan trọng liên quan đến nghi can của vụ án mạng nghiêm trọng này.

Tá hỏa phát hiện người phụ nữ bán hàng tạp hóa bị sát hại ở nhà riêng
Tá hỏa phát hiện người phụ nữ bán hàng tạp hóa bị sát hại ở nhà riêng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xác minh, truy vết, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Bùi...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PHƯƠNG NAM ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/10/2025 10:38 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN