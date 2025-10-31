Ngày 30-10, Công an xã Thái Mỹ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai người liên quan trong vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà trên đường Trung Lập, xã Thái Mỹ.

Trước đó, rạng sáng ngày 29-10, người dân khu vực nghe nhiều tiếng hô hoán, kêu cứu. Khi chạy đến, họ thấy một phụ nữ trẻ hô lớn rằng ba ruột bị thương, đang nằm trong nhà bị khóa.

Nghi án vợ dùng hung khí sát hại chồng rồi khóa cửa nhà ở xã Thái Mỹ

Lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt, phá cửa tiếp cận bên trong phát hiện người đàn ông khoảng 60 tuổi bị trọng thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Thông tin ban đầu, trong nhà lúc xảy ra vụ việc có hai vợ chồng và con gái. Người chồng tên C (khoảng 60 tuổi), người vợ tên V (khoảng 60 tuổi). Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định bà V có thể đã dùng hung khí tấn công chồng rồi khóa cửa. Con gái phát hiện nên hô hoán, kêu cứu.

Công an TP.HCM đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng.