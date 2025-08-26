Người mẹ chết lặng khi phát hiện con gái nhỏ bị hàng xóm xâm hại

Ngày 26-8, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm kín và tuyên án công khai phạt bị cáo Siu Yir (SN 1964, tại xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo HĐXX, chiều 11-8-2024, sau khi đã uống rượu, ông Siu Yir đến nhà hàng xóm thì gặp chị K.H và nhiều người khác đang ngồi chơi. Trong đó, bé gái C. (SN 2021, con của chị K.H) đang chơi ở đây cùng nhiều người khác.

Bị cáo Siu Yir thừa nhận hành vi phạm tội - Ảnh Trần Nga

Tại đây, Siu Yir ôm, bế cháu C. đi ra ngoài và nói với chị K.H rằng "bế đi chơi ở nhà". Khi bế cháu C. về tới nhà mình, Siu Yir đã thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khoảng 10 phút sau khi Siu Yir bế cháu C. đi, chị K.H đi tìm thì phát hiện con gái đang bị đối tượng xâm hại nên hốt hoảng, kêu cứu. Sau đó, người phụ nữ bế con đi về và trình báo công an.

Ngay sau, Siu Yir bị bắt khẩn cấp, bị tạm giữ, tạm giam. Tính đến thời điểm bị xâm hại, cháu C. mới 2 tuổi 9 tháng 4 ngày.

Tại phiên tòa, bị cáo Siu Yir đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của bị can Siu Yir đã phạm vào tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" với tình tiết định khung hình phạt "Đối với người dưới 10 tuổi".