Bắt 5 đối tượng mang hung khí đuổi đánh người qua nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng

Ngày 27/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp với Công an xã Thu Bồn vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

5 đối tượng bị công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Ảnh CA

Các đối tượng gồm: Phạm Hoàng Tân (SN 2004, trú tại xã Bình Chánh, TP. HCM), Dương Thành Lên (SN 2007), Trần Văn Nhật (SN 2007), Lê Khắc Huấn (SN 2006) và Trần Đình Tùy Em (SN 2006), cùng trú xã Vu Gia, TP Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 27/5, nhóm này đã có hành vi rượt đuổi Lê Anh Tài (SN 2007, trú xã Phú Thuận, TP. Đà Nẵng) trên nhiều tuyến đường. Khi đến quán trà sữa N.P (thôn La Tháp Tây, xã Thu Bồn), Tài chạy vào bên trong để lẩn trốn thì bị cả nhóm dùng hung khí tấn công, gây thương tích.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi địa phương. Nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trước đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố bị can.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.