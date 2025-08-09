Khởi tố nhóm thanh niên tấn công nữ tiếp viên và chủ quán karaoke

Chiều 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Nam Thành đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Hoài Vũ (34 tuổi), Nguyễn Quang Trung (27 tuổi) và Phạm Hoài Thanh (30 tuổi), đều thường trú tại xã Nam Thành để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố và lệnh bắt giam 3 bị can tấn công chủ quán karaoke và nhân viên, tiếp viên quán karaoke Ruby.

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ 30 ngày 25-7-2025, nhóm thanh niên trên đến hát karaoke tại quán Karaoke Ruby thuộc Thôn Mê Pu 5, xã Nam Thành. Trong lúc hát karaoke, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với bốn nhân viên nữ phục vụ của quán karaoke.

Thấy ồn ào, chủ quán karaoke là ông Trương Ngọc L, ra can ngăn thì bị Phạm Hoài Thanh dùng tay đấm vào mặt; một nhân viên vào can ngăn cũng bị nhóm này dùng cây gỗ đánh.

Sau khi đánh người, Thanh còn gọi điện thoại cho Phạm Hoài Vũ nhờ Vũ đến giải cứu vì cho rằng nhóm bạn đang bị nhốt trong quán karaoke.

Vũ cầm rựa chạy đến quán karaoke Ruby cùng Thanh, Trung dùng tuýp sắt đánh chủ quán karaoke gục tại chỗ và gây thương tích cho năm nhân viên khác trong đó có hai tiếp viên nữ rồi đập phá tài sản trong quán karaoke.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng bước đầu đã khởi tố, bắt giam ba bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Đối với hành vi cố ý gây thương tích cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý.