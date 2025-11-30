Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Kinh hãi vụ án ở Tây Ninh, lái ô tô lao thẳng vào nạn nhân

Sự kiện: Tin nóng Tin pháp luật
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ngày 30-11, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang điều tra nguyên nhân vụ án xảy ra tại xã Bến Cầu

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, người đàn ông đã lái một chiếc ô tô màu trắng đi ngang qua nhà của một nhóm phụ nữ đang đứng phía trước.

Người này lùi xe lại và điều khiển xe đâm thẳng vào một người phụ nữ đứng ngoài cùng, thời điểm này còn có 2 người đứng cạnh cùng 1 em nhỏ.

Thấy vậy, 2 người phụ nữ đã hét lên, người đàn ông điều khiển ô tô tiếp tục đâm vào người phụ nữ khác, tuy nhiên người này đã né được.

Ảnh cắt từ clip

Ảnh cắt từ clip

Sau khi gây án, đối tượng đã lái xe bỏ chạy về hướng xã Mỹ Quý và bị lực lượng công an phối hợp bắt giữ.

Người phụ nữ bị tông trực diện được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng đã không qua khỏi.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Tạm giam đối tượng điều khiển xe ô tô đâm bố vợ cũ tử vong ở Phú Thọ
Tạm giam đối tượng điều khiển xe ô tô đâm bố vợ cũ tử vong ở Phú Thọ

Hành vi của đối tượng Đoàn Văn Đại (SN 1990), trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, khi nhẫn tâm điểu khiển xe ô...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/11/2025 17:36 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin nóng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN