Tạm giữ Tuấn “Gốm” và một số người liên quan sai phạm tại karaoke Monaza

Tối 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng liên quan đến hàng loạt sai phạm tại quán karaoke Monaza.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Khoảng 1h ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra cơ sở karaoke Monaza tại 194 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, do Hồ Anh Tuấn (Tuấn “Gốm”, sinh năm 1977) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, quán có 11 phòng đang hoạt động, trong đó 4 phòng sử dụng bóng cười. Test nhanh ma túy cho thấy một nữ nhân viên và bốn khách dương tính.

Cơ quan công an thu giữ 83 bình “khí cười” (N2O) và đưa 169 người liên quan, gồm 140 nhân viên và 29 khách, về trụ sở để xác minh.

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 18 người để điều tra các hành vi buôn bán hàng cấm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc.

Trong số này có Hồ Anh Tuấn (chủ quán), Mai Thị Phương và Nguyễn Thị Thành (điều hành quán), Nguyễn Đình Huy (quản lý), cùng nhiều nhân viên khác.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.