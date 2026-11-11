Nam sinh bị bạn thả xuống sông sau tai nạn giao thông

Ngày 11/11, nhà chức trách xã Diễn Châu cho biết Công an tỉnh Nghệ An đang làm việc với Nguyễn Hồ Quang Tú, 19 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, để làm rõ các hành vi liên quan, đưa ra hướng xử lý.

Theo nhà chức trách, Quân, 18 tuổi và Tú là bạn thân, cùng trú phường Quỳnh Mai, đang theo học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc ở phường Vinh Phú (trước đây thuộc TP Vinh), ở cùng phòng trọ.

Cuối tuần qua, Quân và Tú cùng về quê ở phường Quỳnh Mai (trước đây thuộc thị xã Hoàng Mai). Khoảng 2h ngày 9/11, hai người rủ nhau đi nhậu. Đến 4h cùng ngày, Tú lái xe máy chở Quân vào trường để chuẩn bị cho tuần học mới. Từ phường Quỳnh Mai đến phường Vinh Phú khoảng 80 km.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: H. Việt

Hai người di chuyển trên đường ven biển. Khi qua một cây cầu thuộc địa phận xã Hải Châu, Quân ngồi phía sau bị ngã, đầu va vào lan can cầu khiến bất tỉnh. Do đường vắng, không gọi được ai nhờ hỗ trợ nên Tú ôm bạn, chạy xe đưa đi cấp cứu.

Theo nhà chức trách, khi đến cầu Lạch Vạn, đoạn qua xã Diễn Châu (trước đây thuộc huyện Diễn Châu), Tú phát hiện Quân không còn thở nên hoảng loạn, đã thả bạn xuống sông.

Tú sau đó đến cơ quan công an trình báo sự việc. Đến sáng 11/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Làm việc với nhà chức trách, Tú trình bày sau khi xảy ra tai nạn tâm lý rất hốt hoảng, do lo sợ bị liên đới pháp luật nên xử lý sự việc theo cách trên.

Người dân đứng bên bờ sông theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: N. Quân