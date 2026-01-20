Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Giao dịch viên nhanh trí giấu tiền vào sọt rác

Vụ cướp táo tợn đã xảy ra vào chiều 19/1 tại Phòng Giao dịch Trà Bá – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai. Hiện tại, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án.

Phòng Giao dịch Trà Bá – Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Gia Lai. Ảnh: Trần Hoàn

Một nhân viên Phòng Giao dịch Trà Bá cho biết đã được tập huấn về rủi ro bảo hiểm, nghiệp vụ cũng như diễn tập chữa cháy nhưng chưa bao giờ tiếp cận tình huống bị cướp. Vậy nên khi vụ cướp xảy ra, nhân viên này khá hoang mang và lo sợ.

Theo người này, khi các đối tượng xông vào đe dọa, nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng bấm chuông báo động được gắn dưới bàn giao dịch (hệ thống được kết nối với cơ quan công an trên địa bàn). Một giao dịch viên đang lấy tiền chuẩn bị chi trả cho khách hàng. Để hạn chế tổn thất, giao dịch viên này nhanh trí giấu cọc tiền vào sọt rác. Ngoài ra, các khách hàng đến giao dịch không bị cướp tiền.

Người này nhận định, hai tên cướp rất liều lĩnh, mặc dù chuông báo động hú inh ỏi nhưng chúng vẫn ngang nhiên lục lọi lấy tiền, thậm chí còn bình tĩnh nhặt tiền rơi vãi dưới nền nhà.

Hai tên cướp buộc chặt túi xách trước khi rời khỏi hiện trường. Ảnh cắt từ clip

Dù không bị đe dọa trực tiếp nhưng chị D., một khách hàng đến phòng giao dịch, cũng không khỏi hú vía khi có mặt đúng lúc vụ cướp xảy ra.

Chị D. cho biết: “Khi tôi vừa đến ngân hàng, mở cốp xe để lấy tiền vào nộp thì nghe tiếng chuông báo động. Nghĩ là có cháy nên tôi cất tiền vào xe, ngồi đợi. Một lúc sau thấy hai người (bọn cướp – PV) đi ra, tôi cứ nghĩ là khách hàng vì họ không có biểu hiện gì giống cướp”.

Theo chị D., khi người đi sau leo lên xe, một tay ôm túi xách, một tay cầm vật giống súng thì chị mới biết đó là bọn cướp. Trước khi rời đi, người ngồi sau còn nhìn thẳng vào chị D. nên chị phải quay mặt đi, không dám nhìn.

“Thời điểm đó, một số người tụ tập tại quán cà phê bên cạnh nhưng không ai nói là có cướp. Thấy nhân viên phòng giao dịch chạy ra ngoài, tôi hỏi ‘Hôm nay có giao dịch được không anh?’ thì anh ấy chỉ nói ‘Không giao dịch được đâu’”, chị D. nhớ lại.

Chị D. chia sẻ: “Rất may tôi phải dừng đèn đỏ ở gần đó nên đến muộn, chưa mang tiền vào trong phòng giao dịch. Khi bọn cướp lên xe hòa vào dòng người trên Quốc lộ 14, tôi mới hoàn hồn và gọi điện cho lãnh đạo công ty đến mang tiền về”.

Sáng 20/1, tại Phòng Giao dịch Trà Bá, mọi hoạt động diễn ra bình thường. Ảnh: Trần Hoàn

Nhân viên ngân hàng đang hỗ trợ khách đến giao dịch. Ảnh: Trần Hoàn

Như đã đưa tin, khoảng 16h ngày 19/1, hai đối tượng nam giới đeo khẩu trang che kín mặt, cầm vật nghi là súng xông vào đe dọa nhân viên Phòng Giao dịch Trà Bá – Ngân hàng Vietcombank tại số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Sau khi cướp số tiền lớn, hai đối tượng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Exciter màu vàng – đen rời khỏi hiện trường.