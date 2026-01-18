Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Tấn công người phụ nữ cướp tài sản sau khi mua dâm

Sự kiện: Tin pháp luật

Đồng Tháp - Nguyễn Văn Vũ, 37 tuổi, sau khi mua dâm đã khống chế người phụ nữ cướp 500.000 đồng cùng điện thoại.

Ngày 18/01, Vũ (ngụ xã Phong Hòa) bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam về hành vi Cướp tài sản.

Nguyễn Văn Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phước Thanh

Nguyễn Văn Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phước Thanh

Theo điều tra, 5 hôm trước, sau khi sử dụng ma túy, Vũ chạy xe máy đến xã Tân Dương để tìm người mua dâm. Anh ta thỏa thuận cùng người phụ nữ 37 tuổi đến thuê phòng nghỉ.

Sau "giao dịch", Vũ vờ ra ngoài hỏi mật khẩu wifi "để chuyển tiền" rồi bất ngờ từ phía sau dùng khăn tắm siết cổ nạn nhân.

Nghi phạm thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Phước Thanh

Nghi phạm thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Phước Thanh

Người phụ nữ bất tỉnh, hắn lấy điện thoại, 500.000 đồng rồi lên xe định bỏ trốn.

Tuy nhiên, nạn nhân tỉnh dậy, tri hô. Người dân xung quanh đã hỗ trợ vây bắt Vũ giao cho cảnh sát.

Khởi tố kẻ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên về tội Giết người và Cướp tài sản
Khởi tố kẻ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên về tội Giết người và Cướp tài sản

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Kiều Ngọc Anh (SN 1999), trú tại thôn Thanh Đặng,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phước Thanh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/01/2026 14:14 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN