Vén màn dịch vụ 'múa lửa' thoát y tại quán karaoke do Tuấn 'Gốm' điều hành

Ngày 3/12, Công an TP Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra vụ việc tại quán karaoke Monaza (số 194 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng, trong đó có Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "Gốm", chủ quán), Nguyễn Thị Thành (điều hành) và Nguyễn Đình Huy (quản lý).

Đối tượng Hồ Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Hồ Anh Tuấn khai nhận quán cung cấp các dịch vụ "nhạy cảm" với bảng giá riêng biệt. Cụ thể, dịch vụ "múa lửa" (thực chất là múa thoát y) có giá 2,5 triệu đồng/ca; bóng cười dao động từ 3 – 3,5 triệu đồng/bình.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Tuấn chỉ đạo nhân viên dùng các từ lóng mã hóa trên hóa đơn như "tôm", "chè ri", "hoa quả" thay cho tên dịch vụ đồi trụy và bóng cười.

Các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: CACC

Về quy luật ăn chia, các nhân viên khai nhận bị quán "cắt phế" rất cao. Một nữ nhân viên tiết lộ: "Múa lửa thực chất là thoát y cho khách xem. Mỗi ca giá 2,5 triệu đồng nhưng em chỉ thực nhận 1,5 triệu, còn lại 1 triệu đồng phải cắt lại cho quán".

Tương tự, các nhân viên nam phục vụ (đôi lúc phải cởi trần, nhảy nhót) cũng khai phải trích lại 20% tiền "bo" của khách cho quản lý và chủ quán.

Đại úy Lê Hà Thanh (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội) cho biết, thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi. Các bình bóng cười được cất giấu kỹ trong hầm và ngụy trang kín đáo. Đối tượng Mai Thị Phương được giao nhiệm vụ nhập và điều phối khí cười, trung bình tuồn vào quán 10-20 bình mỗi lần.

Trước đó, khoảng 1h sáng 18/10, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Nội) đã bất ngờ đột kích cơ sở này. Thời điểm kiểm tra, quán có 11 phòng đang hoạt động, trong đó 4 phòng sử dụng bóng cười.

Lực lượng chức năng đã đưa 169 người (gồm 140 nhân viên và 29 khách) về trụ sở. Kết quả test nhanh phát hiện 1 nữ nhân viên và 4 khách dương tính với ma túy. Công an cũng thu giữ tại chỗ 83 bình khí N2O.