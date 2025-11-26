Danh tính 2 nghi phạm giết người tại quán karaoke

Ngày 26-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Tấn Phát (SN 1990) và Võ Văn Giàu (SN 2006) - cùng ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long - về hành vi giết người tại quán karaoke.

Công an thực hiện các quyết định tố tụng đối với Phát và Giàu. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Kết quả điều tra xác định, khoảng 23 giờ ngày 20-11, Phát đến một quán karaoke trên địa bàn xã Ba Tri. Tại đây, Phát xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Bực tức, Phát gọi Giàu đến rồi cả 2 mang theo hung khí.

Khi gặp L.T.T và N.V.Th thì Phát cầm dao tự chế chém vào đầu T., còn Giàu dùng dao đâm T. và Th. Sau khi được người dân can ngăn, Phát và Giàu rời khỏi hiện trường.

Hai bị hại được đưa đi cấp cứu nhưng T. đã tử vong, riêng Th. hiện đang điều trị tại bệnh viện.