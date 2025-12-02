Triệt phá ổ nhóm 'Giết người, gây rối trật tự công cộng' do 'Tẻo Bô' cầm đầu

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, thời gian vừa qua, trên địa bàn Chợ Mới (cũ) xảy ra nhiều vụ án có tính chất côn đồ, ổ nhóm đối tượng sử dụng hung khí tự chế đi đánh chém, giải quyết mâu thuẫn, gây hoang mang dư luận.

Qua công tác nắm tình hình, công an xác định, nhiều vụ việc do nhóm Trần Thanh Toàn (tên gọi khác "Tẻo Bô", SN 1984, thường trú: ấp Thị 1, xã Long Điền, tỉnh An Giang) gây ra.

Tẻo Bô là đối tượng hình sự cộm cán tại địa phương, có nhiều đàn em là các đối tượng có tiền án, tiền sự, thường xuyên tham gia vào các vụ việc đánh nhau gây thương tích trên địa bàn Chợ Mới, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Ngày 30/11, các Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đồng loạt bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan.

Công an thu giữ nhiều hung khí gồm: 18 gậy bóng chày bằng kim loại, 2 cây rìu, 1 cây rựa và 1 cây dao tự chế trong xe mô tô đối tượng Tẻo Bô sử dụng hằng ngày.

Công an xác định tối 13/10, Trương Phước Lộc (SN 2004, thường trú xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) cùng nhóm bạn là Nguyễn Nhân Cách (SN 2005, thường trú xã Long Kiến, tỉnh An Giang), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2004, thường trú xã Long Điền, tỉnh An Giang) và 4 người bạn ở TP Hồ Chí Minh đi hát karaoke "Thái Huy" thuộc địa bàn ấp Thị 2, xã Long Điền, tỉnh An Giang.

Sau khi đi hát karaoke xong thì nhóm bạn ra về, chỉ còn Lộc và 2 người bạn đi mua cháo thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên lạ mặt trong việc chiếu đèn xe máy vào mặt.

Nhóm đối tượng do Tẻo Bô cầm đầu bị bắt giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Sau đó, Lộc bị nhóm đối tượng dùng nón bảo hiểm và tay chân đánh. Khi được mọi người can ngăn, Lộc bỏ về. Trên đường về Lộc gặp Hiếu và Cách. Lộc kể cho Hiếu và Cách nghe về việc mới bị nhóm thanh niên đánh, Lộc nghi ngờ nhóm này là đàn em của Tẻo Bô. Thấy vậy Hiếu, Lộc và Cách đi đến bãi xe của Bùi Thanh Trường (SN 1983, thường trú: ấp An Bình, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ để tìm gặp nhóm Tẻo Bô giải hòa.

Đến nơi, Hiếu, Cách và Lộc nói chuyện giải hòa với Nguyễn Văn Trung (tên gọi khác: Trung "khùng", SN 2005) và Trần Kiều Vĩnh Xuyên (SN 2005). Lúc này, Xuyên lấy xe máy đi chở Tẻo Bô đến bãi xe, khi vừa đến thì Tẻo Bô đi đến dùng tay đánh vào mặt Hiếu nhiều cái. Khi thấy Tẻo Bô đánh Hiếu thì con trai của Tẻo Bô là Trần Phước Lợi (SN 2008) lấy dao tự chế xông đến chém vào lưng Cách, đồng thời Trịnh Thành Đạt xông vào đá liên tục vào người Cách.

Còn Lộc thì bị Trung "khùng", Đạt và Nguyễn Hồng Phát đánh, đá liên tục vào người và đầu. Sau khi thấy Cách bị chém nằm bất tỉnh thì Trung "khùng" chạy vào lấy thêm dao tự chế định chém Lộc nhưng được can ngăn.

Tuy không chém nhưng Trung "khùng" dùng muỗng cà phê bằng inox đâm nhiều cái vào vai Lộc, Đạt cũng xông vào đánh Lộc bằng tay. Sau khi gây án xong Xuyên, Trung "khùng" gom dao tự chế về nhà của Tẻo Bô cất giấu.

Khi nhóm của Tẻo Bô bỏ đi, còn một mình Hiếu ở lại bãi xe thì Bùi Thanh Trường và Nguyễn Hoàng Sang xông vào đánh.

Nguyễn Nhân Cách bị thương ở vùng lưng và ở tay đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, kết quả giám định thương tật là 14%. Lộc, Hiếu hiện chưa có kết quả giám định.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan điều tra tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".