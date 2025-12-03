Triệt phá băng nhóm gây hàng loạt vụ chém người, thu giữ lượng lớn vũ khí

Ngày 3/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa triệt xóa, bắt giữ nhóm đối tượng hình sự hoạt động theo kiểu côn đồ, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện Chợ Mới (cũ).

6 đối tượng trong nhóm của “Tẻo Bô” bị tạm giữ.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, thời gian gần đây trên địa bàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ thanh toán bằng hung khí tự chế. Qua nắm địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định phần lớn vụ việc có liên quan nhóm Trần Thanh Toàn (tự “Tẻo Bô”, SN 1984, ngụ xã Long Điền). Tẻo Bô là đối tượng cộm cán, quy tụ nhiều đàn em có tiền án, tiền sự, thường xuyên tham gia đánh nhau gây thương tích, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét. Ngày 30/11/2025, các tổ công tác đồng loạt triển khai, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan; đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Tẻo Bô. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn hung khí nguy hiểm, gồm 18 gậy bóng chày kim loại, 2 rìu, 1 rựa, ngoài ra còn 1 dao tự chế giấu trong xe máy Tẻo Bô dùng hàng ngày.

Một trong những vụ điển hình do nhóm Tẻo Bô gây ra vào tối 13/10/2025. Khi đó, Trương Phước Lộc (SN 2004, ngụ xã Cù Lao Giêng) cùng nhóm bạn đi hát karaoke tại xã Long Điền, khi về, Lộc và hai người bạn mua cháo thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên lạ do rọi đèn xe vào mặt. Lộc bị đánh bằng tay và nón bảo hiểm.

Trên đường về, Lộc gặp Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Nhân Cách. Nghe kể chuyện, cả ba nghi nhóm này là đàn em Tẻo Bô nên đến bãi xe của Bùi Thanh Trường (SN 1983, ngụ Đồng Tháp) để “giải hòa”. Tại đây, Hiếu, Cách và Lộc đang nói chuyện với Nguyễn Văn Trung (còn gọi Trung “khùng”, SN 2005) và Trần Kiều Vĩnh Xuyên (SN 2005).

Lúc này, Xuyên chạy xe máy đi rước Tẻo Bô. Vừa đến nơi, Tẻo Bô lao đến đánh nhiều cái vào mặt Hiếu. Thấy cha đánh nhau, Trần Phước Lợi (SN 2008, con trai Tẻo Bô) cầm dao tự chế chém vào lưng Cách, Trịnh Thành Đạt xông vào đá liên tiếp vào người Cách.

Lộc bị Trung “khùng”, Đạt và Nguyễn Hồng Phát đánh vào đầu và người. Thấy Cách nằm bất tỉnh, Trung “khùng” chạy đi lấy thêm dao nhưng bị can ngăn, nên chuyển sang dùng muỗng inox đâm nhiều nhát vào vai Lộc. Sau khi gây án, Xuyên và Trung “khùng” gom hung khí đem cất giấu tại nhà Tẻo Bô.

Khi nhóm này rời đi, Hiếu ở bãi xe thì bị Bùi Thanh Trường và Nguyễn Hoàng Sang tiếp tục xông vào đánh; Trường còn cầm dao định chém nhưng bị can ngăn. Cách bị thương nặng, tỷ lệ thương tật xác định 14%. Hiếu và Lộc đang chờ kết luận giám định.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Khám xét nơi ở các đối tượng.

Công an thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Ảnh: Tiến Tầm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại, đồng thời kêu gọi những người liên quan ra đầu thú để hưởng khoan hồng.