Vén màn bí mật vụ người chú dùng chích điện sát hại cháu ruột lúc rạng sáng

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây nửa năm tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi mọi người phát hiện nam thanh niên tử vong trên giường ngủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt được hung thủ gây ra vụ án nói trên là Trần Hữu Côn (SN 1964, trú tại phố Phúc Hải 1, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng). Đáng chú ý, đối tượng sát hại nạn nhân chính là người chú ruột từ miền Nam mới về quê.

Bị cáo Trần Hữu Côn bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù giam về tội giết người.

Liên quan đến vụ án nói trên, Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Trần Hữu Côn về tội Giết người.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, năm 1989, Trần Hữu Côn vào miền Nam lập nghiệp và sinh sống tại tỉnh Bình Dương. Sau khi bố mẹ qua đời đã để lại mảnh đất khoảng hơn 1.000m2 cho anh trai Côn là ông Trần Hữu K. (SN 1957, ở tổ dân phố Phúc Hải 1, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh) quản lý.

Sau đó, ông K. chia mảnh đất trên cho 2 em trai là Trần Hữu Côn và Trần Hữu Q. (SN 1967, trú tại tổ dân phố Phúc Hải 1, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh), mỗi người khoảng 100m2. Tuy nhiên, Côn đã bán mảnh đất này lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Đối tượng bị bắt khi có ý định lên xe khách để vào Nam tẩu thoát

Lúc này, Côn được ông K. (anh trai) hứa sẽ chia thêm cho 140m2 đất và làm giấy có xác nhận của 5 anh em cùng chính quyền địa phương. Năm 2015, ông K. qua đời, Côn nhiều lần yêu cầu bà Đồng Thị Th. (SN 1965, là vợ ông K.) thực hiện cam kết. Do bà Th. không thực hiện nên giữa Côn và anh Trần Công N. (SN 1991, con trai bà Th.) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Ngày 9/6/2023, Côn đi từ miền Nam ra nhà ông Trần Hữu Q. (anh trai) chơi. Được khoảng 3 ngày, Côn xin anh trai tiền đi miền Nam và được ông Q. cho 1,7 triệu đồng. Sau khi rời khỏi nhà anh trai, Côn đi đến nhà người quen ở TP. Nam Định (tỉnh Nam Định) chơi.

Đối tượng Trần Hữu Côn thời điểm bị bắt giữ.

Khoảng 18h, ngày 16/6/2023, Côn trở về và đến nhà bà Th. (chị dâu). Trong quá trình ăn cơm, Côn hỏi chị dâu về việc chia đất nhưng bà Th. tiếp tục từ chối. Sau đó Côn bảo đi vào miền Nam nên bà Th. cho Côn 1 triệu đồng để mua vé xe và khi ăn cơm tối xong, Côn ngủ tại giường xếp ở phòng khách.

Do bực tức vì không được chị dâu chia đất, khoảng 2h30 ngày 17/6, Côn tỉnh giấc lấy dụng cụ chích điện trong ba lô ra. Thấy cháu N. đang ngủ say, Côn vén màn lên, dùng tay trái cầm dụng cụ chích điện dí vào phần ngực, bụng anh N khiến nạn nhân lên cơn co giật.

Khoảng 5 phút sau, thấy N. không còn động đậy, Côn rút cây chích điện ra khỏi người cháu rồi bỏ trốn.

Khu vực xảy ra sự việc - nơi nam thanh niên bị người chú ruột sát hại.

Khoảng 6h30 cùng ngày, bà Th. phát hiện con trai tử vong ở giường ngủ và trên ngực có vết bỏng nên đã báo cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 18/6/2023, lực lượng Công an TP. Hải Phòng đã bắt giữ Trần Hữu Côn khi hắn đang lên một xe khách để vào miền Nam

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị báo Trần Hữu Côn 20 năm tù giam về tội giết người.

