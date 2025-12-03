Bị đánh chấn thương sọ não vì nhắc bạn nhậu nghỉ sớm

Khoảng 7h sáng 30/11/2025, ông T.V.V (sinh năm 1977) cùng ông L.V.K (sinh năm 1974) đến nhà La Văn Lộc (sinh năm 1999, trường trú tại ấp Khánh Hoà, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) để nhậu. Đến 11h30, nhóm nghỉ nhậu và giải tán.

Đến khoảng 14h, ông V. quay lại khu vực này, sang nhà bà L.T.D (sinh năm1975) cạnh nhà La Văn Lộc để xin đồ nhậu vì có hẹn nhậu với ông T.V.T (sinh năm 1971) ở gần đó. Ông V đến cửa nhà bà D, thấy Lộc còn ngồi trong nhà nên khuyên Lộc đi ngủ nhưng bị Lộc bất ngờ cầm khúc gỗ vuông 3cm từ trong nhà lao ra đánh một cái vào đầu ông V, khiến ông gục xuống, máu chảy nhiều.

Đối tượng La Văn Lộc. Ảnh CACC

Ông V. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang. Bác sĩ chẩn đoán ông bị chấn thương sọ não, hiện vẫn hôn mê. Được biết, La Văn Lộc vừa chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc ngày 5/9/2025 và tối 29/11 có sử dụng ma túy trái phép.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Khánh Bình, tỉnh An Giang đã bắt giữ La Văn Lộc đưa về trụ sở Công an xã, xác minh làm rõ vụ việc và phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Qua xác minh, hành vi của La Văn Lộc dùng khúc gỗ đánh vào đầu ông V. có dấu hiệu của tội "Giết người". Công an xã Khánh Bình đã bàn giao hồ sơ và đối tượng La Văn Lộc cho Phòng PC02 – Công an tỉnh An Giang để ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi "Giết người" và tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.