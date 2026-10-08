Vén màn bí ẩn lúc rạng sáng tại quán karaoke Bảo Châu

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can, trong đó 11 bị can bị khởi tố về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và 2 bị can về cả hai hành vi Mua bán và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo điều tra, khoảng 1h30 ngày 25/9/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Văn Giang tiến hành kiểm tra đột xuất quán Karaoke Bảo Châu, địa chỉ tại thôn Văn Giang, xã Văn Giang; phát hiện 14 đối tượng dương tính với ma tuý và nhiều tang vật có liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cụ thể, tại phòng VIP 6, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng (gồm 2 khách nam và 2 nữ nhân viên) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; thu giữ tổng số tang vật gồm 0,5533 gam ma tuý Ketamine, 1,0170 gam ma tuý MDMA và đĩa sứ, thẻ cứng cùng ống hút.

Các đối tượng và ma tuý thu giữ tại phòng VIP 6

Tại phòng VIP 11, cơ quan Công an phát hiện 12 đối tượng gồm 6 khách nam và 6 nhân viên nữ cũng đang thực hiện các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; qua giám định có 11 người dương tính với các loại ma tuý. Tang vật thu giữ 0,6896 gam ma tuý MDMA; 2,1716 gam ma tuý Ketamine cùng các dụng cụ là đĩa sứ, ống hút và thẻ cứng.

Các đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại phòng VIP 11

Tang vật ma tuý thu giữ tạipPhòng VIP 11

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra xác định Lý Văn Thắng (SN 1985, trú tại xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), quản lý quán karaoke Bảo Châu, là người trực tiếp bán ma túy, bố trí địa điểm và điều phối nhân viên phục vụ tại hai phòng hát có khách sử dụng ma túy vào tối 24/9/2026.

Ngoài ra, chủ quán Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1976) và vợ là Chu Thị Giang (SN 1979), cùng trú tại xã Văn Giang, trực tiếp hướng dẫn Lý Văn Thắng và nhóm nhân viên của quán bố trí các phòng hát để phục vụ khách có nhu cầu sử dụng ma túy (thường được các đối tượng gọi là “phòng bay”).

Tại các “phòng bay”, quán áp dụng mức thu tiền phòng và tiền nhân viên phục vụ theo thời gian cao hơn so với các phòng hát thông thường. Nhân viên khi được bố trí vào phục vụ khách tại những phòng này phải nhắn tin thông báo thời gian vào phòng trên nhóm Zalo để Nguyễn Văn Nghiêm và Chu Thị Giang theo dõi, chấm công và thanh toán tiền phục vụ.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Các đối tượng Lý Văn Thắng, Nguyễn Văn Nghiêm và Chu Thị Giang (từ trái sang phải) tại Cơ quan điều tra

Các đối tượng dương tính với ma tuý tại quán karaoke Bảo Châu