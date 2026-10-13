Công an Đắk Lắk phá vụ lừa bán kết quả xổ số bằng chiêu tâm linh, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Ngày 13/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an quý III và 9 tháng đầu năm 2026, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định khen thưởng đột xuất của Bộ Công an cho Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo bằng thủ đoạn lợi dụng yếu tố tâm linh để bán kết quả xổ số, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk cảnh báo thủ đoạn lợi dụng niềm tin tâm linh để lừa đảo người dân thông qua việc bán “lộc”, “báo số” xổ số.

Hai đối tượng bị khởi tố trong vụ án là Trương Minh Hoàng (32 tuổi) và vợ là Dương Kim Sang (33 tuổi), cùng trú tại phường Gia Định, TP.HCM.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải nội dung liên quan đến tử vi, tướng số, tâm linh, thu hút đông đảo người theo dõi.

Các đối tượng tự xưng được “bề trên” chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí có khả năng dự đoán kết quả xổ số để rao bán “lộc”, “cho số”, “báo số” trên mạng xã hội. Lợi dụng niềm tin của người dân, các đối tượng dụ dỗ nhiều người bỏ tiền mua những “con số may mắn”, thực chất là chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang bị khởi tố trong vụ lừa bán kết quả xổ số, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Ảnh Sỹ Đức

Vào cuộc điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục A06 Bộ Công an làm rõ nhóm đối tượng do vợ chồng Hoàng chủ mưu, cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, dù không thể biết trước kết quả xổ số kiến thiết hằng ngày, vợ chồng Hoàng vẫn tổ chức các buổi livestream với nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng được “bề trên” phù hộ, có khả năng biết trước kết quả xổ số để tạo lòng tin với người xem.

Sau đó, các đối tượng quảng cáo, chào bán những “đơn hàng” chứa thông tin về kết quả xổ số, gọi là “lộc”, đồng thời yêu cầu người có nhu cầu phải trả tiền mới được nhận.

Với thủ đoạn này, từ tháng 6/2025 đến nay, nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk trao Quyết định thưởng đột xuất của Bộ Công an cho các đơn vị phá án vụ 2 vợ chồng lợi dụng yếu tố tâm linh, bán lộc, cho số, lừa chiếm hơn 50 tỷ đồng.

Ghi nhận thành tích trong đấu tranh, làm rõ vụ án, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định khen thưởng đột xuất Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, mỗi đơn vị 20 triệu đồng; thưởng Phòng 4 thuộc Cục A06 Bộ Công an 5 triệu đồng.