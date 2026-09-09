Kiểm tra quán karaoke, phát hiện 4 nhân viên nữ đang múa khiêu dâm

Ngày 9/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây Giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với số tiền 75,6 triệu đồng liên quan đến hoạt động khiêu dâm xảy ra tại quán Karaoke trên địa bàn phường Sơn Nam.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 8/8, Tổ công tác Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke trên địa bàn phường Sơn Nam do ông A.M.Đ (SN 1988, làm chủ).

Thời điểm kiểm tra, tại phòng VIP 6 có một số người nam, nữ không mặc đầy đủ quần áo, đang nhảy múa trong phòng hát, với biểu hiện khiêu dâm. Sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, xác minh, làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở và các cá nhân liên quan.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tiến hành kiểm tra, hướng dẫn cơ sở kinh doanh Karaoke trên địa bàn. Ảnh: Cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu, hồ sơ vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với những người có liên quan. Tổng số tiền phạt là 75,6 triệu đồng.

Cụ thể: Phạt hộ kinh doanh T.M do anh A.M.Đ chủ cơ sở kinh doanh, mức phạt tiền 29 triệu đồng về hành vi không lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với loại ngành, nghề đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đã cấp cho cơ sở kinh doanh karaoke trong vòng 4 tháng 15 ngày.

Phạt anh Đ.H.T (SN 1995, trú tại thôn Văn Sơn, xã Trần Phú, TP Hà Nội - là nhân viên quản lý), mức phạt 45 triệu đồng về hành vi tổ chức cho nhân viên múa khiêu dâm.

Phạt 4 nhân viên nữ múa khiêu dâm, gồm: P.C.U (SN 1997, trú tại tỉnh Lào Cai); L.T.B (SN 1998, trú tại tỉnh Nghệ An); L.T.T (SN 1999, trú tại tỉnh Sơn La); Z.R.T.L (SN 2007, trú tại TP Đà Nẵng), mức phạt tiền 400 nghìn đồng/người.