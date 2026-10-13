Đột nhập vào nhà trói cô ruột để cướp tài sản trong đêm

Vào khoảng 2h ngày 12/10, Cường dùng xà beng cạy cửa đột nhập vào nhà bà L.T.T. (là cô ruột của Cường, cùng trú tại địa phương) để tìm tài sản lấy trộm. Cường đi lên phòng ngủ trên lầu thì thấy bà T. đang nằm ngủ, sợ bị phát hiện nên Cường nảy sinh ý định khống chế bà T. để chiếm đoạt tài sản.

Lâm Tuấn Cường khai báo với cơ quan Công an.

Cường xông vào đè bà T. rồi đe dọa sẽ giết nếu bà tri hô nên bà T. nằm im. Sau đó, Cường lột 2 chiếc vòng vàng 24K trên tay và sợi dây chuyền vàng 18K trên cổ của bà T..

Không dừng lại ở đó, Cường tiếp tục dùng dây trói tay, dùng khăn nhét vào miệng bà T. và dùng gối che mặt của bà T. lại rồi mở tủ quần áo trong phòng lấy 11 chiếc nhẫn vàng 24K (3 nhẫn 5 chỉ, 4 nhẫn 2 chỉ, 2 nhẫn 1 chỉ và 2 nhẫn 0,5 chỉ); 1 sợi dây chuyền 4 chỉ vàng 18K; 12 chiếc vòng simen khoảng 6 chỉ vàng 18K; 1 lắc tay khoảng 6 chỉ vàng 18K; 1 đôi bông tai 5 phân vàng 18K; các đồ trang sức bằng bạc trị giá khoảng 2 triệu đồng và 13.400.000 đồng tiền mặt. Tổng số tài sản Cường cướp được khoảng trên 400 triệu đồng.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường.

Sau khi lấy tài sản xong Cường tẩu thoát khỏi hiện trường, còn bà T. tự cởi trói và trình báo Công an xã Chợ Vàm.

Làm việc với bị hại, cơ quan Công an nhanh chóng xác định và mời Cường về trụ sở làm việc. Bước đầu Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.