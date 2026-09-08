9 người dương tính với ma túy trong quán karaoke

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 6/9, Công an phường Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật tại quán karaoke G.H.K trên địa bàn.

Tại phòng hát 8888, lực lượng chức năng phát hiện 3 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, gồm N.Q.H. (SN 1994, trú xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ), L.T.H. (SN 1989, trú TP HCM) và N.P.N. (SN 2009, trú xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp).

Một số đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tại hiện trường, công an thu giữ một số đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy, gồm một đĩa sứ, hai bật lửa, một tờ tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng được cuộn thành ống hút và hai túi nilon dạng túi zip. Những người này khai nhận các đồ vật trên được sử dụng để chứa và sử dụng Ketamine.

Mở rộng xác minh, Công an phường Phú Thọ triệu tập, làm việc với những người liên quan và xác định thêm 6 người gồm V.H.N. (SN 1991, trú tỉnh Lào Cai), N.V.D. (SN 1993, trú phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ), H.P.Đ. (SN 1991, trú phường Phú Thọ), B.T.T.P. (SN 2012, trú tỉnh Đắk Lắk), L.T.M. (SN 2009, trú tỉnh Lào Cai) và D.T.H. (SN 1998, trú xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, V.H.N. được xác định là người rủ rê và đưa tiền cho L.T.M. mua ma túy; L.T.M. chuẩn bị các dụng cụ để nhóm sử dụng. N.V.D., người được giao quản lý quán karaoke G.H.K, bị xác định đã đồng ý cho nhóm sử dụng phòng hát làm địa điểm sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm nhanh nước tiểu cho thấy cả 9 người đều dương tính với chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của từng người và các nội dung liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.