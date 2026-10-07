Nữ nhân viên quán karaoke bị giữ trong container, ép 'gánh nợ' thay 3 người bỏ trốn

Ngày 7/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Đỗ Hiếu về 2 tội Mua bán người dưới 16 tuổi và Giam người trái pháp luật; Hoàng Ngọc Cường về tội Mua bán người dưới 16 tuổi và Lê Thế Cảnh về tội Giam người trái pháp luật.

Trước đó, ngày 3/10, lực lượng công an kiểm tra cơ sở karaoke Thế Cảnh ở phường Đông Tiến (Thanh Hóa), phát hiện 2 nữ nhân viên, trong đó có L.T.S. (SN 2011, quê Nghệ An), có dấu hiệu bị chủ cơ sở cùng một số người liên quan khống chế, ép buộc ăn, ở tại quán để làm việc.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua thu thập tài liệu, điều tra, cơ quan công an xác định L.T.S. làm nhân viên phục vụ tại một cơ sở karaoke và vay chủ quán 3 triệu đồng. Tháng 4/2026, khi S. có ý định chuyển nơi làm việc, Hoàng Ngọc Cường (SN 1994, trú xã Hoằng Hóa) đã trả khoản nợ 3 triệu đồng cho chủ quán cũ để đưa S. về làm tại cơ sở của mình.

Đến tháng 6, L.T.S. cùng 3 nhân viên khác xin nghỉ việc. Cường thông báo 4 người còn nợ mình tổng cộng 32 triệu đồng và yêu cầu phải thanh toán mới được chuyển đi.

Sau đó, Cường liên hệ với Lê Đỗ Hiếu (SN 1998, trú phường Hàm Rồng), chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh. Hiếu đồng ý tiếp nhận nhóm nhân viên và đưa 32 triệu đồng cho Cường.

Cuối tháng 7, ba nhân viên trên bỏ trốn, Hiếu yêu cầu L.T.S. phải “gánh nợ” thay với số tiền 65 triệu đồng. Cộng thêm khoản 5 triệu đồng trước đó, tổng số tiền Hiếu yêu cầu S. phải trả lên tới 70 triệu đồng.

Hiếu còn yêu cầu S. và một nữ nhân viên khác ăn, ở trong container, đồng thời giao Lê Thế Cảnh (SN 2002) quản lý. Ban đêm, Cảnh khóa cửa container từ bên ngoài và giữ chìa khóa.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.