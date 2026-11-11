Túng tiền tiêu, đối tượng sát hại mẹ vợ để cướp tài sản

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về việc một phụ nữ tử vong tại nhà riêng trên địa bàn phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã khẩn trương phối hợp với Công an phường Hưng Phú và các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp khám nghiệm, xác minh, thu thập thông tin, tài liệu liên quan.

Lê Duy Mạnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo đó, khoảng 22h ngày 05/11/2026, Công an phường Hưng Phú tiếp nhận tin báo của chị A. (sinh năm 2007, trú tại phường Hưng Phú) về việc phát hiện mẹ ruột là bà H. (sinh năm 1966) nằm bất động trên giường trong phòng ngủ ở lầu 1, mặt tím tái. Chị A. cùng người thân đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu nhưng bà đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hưng Phú đã kịp thời báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm, ghi nhận hiện trường, thu thập dấu vết, xác minh những người có liên quan. Qua công tác khám nghiệm và đánh giá các dấu vết ban đầu, lực lượng chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu bất thường, có khả năng liên quan đến tác động ngoại lực ở vùng cổ, cần tập trung xác minh, làm rõ.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hưng Phú và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh, phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến Lê Duy Mạnh (sinh ngày 19/9/2005, đăng ký thường trú tại khu vực 3, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), là con rể của bà H.

Qua làm việc, Mạnh khai nhận do thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định sát hại bà H. để chiếm đoạt tài sản. Khoảng 18h30 ngày 05/11/2026, Mạnh đã dùng dây siết cổ bà H. Khi bà H. bất động, Mạnh lấy một sợi dây chuyền, một đôi bông tai và hai chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng của bà H. Sau đó, Mạnh dùng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.