Bắt giam đối tượng rút súng bắn chủ nợ trên phố

Theo cơ quan CSĐT, trước đó Tuấn đã vay của anh Trần Khắc Nguyên (ngụ phường Trảng Bom) số tiền khoảng 20 triệu đồng. Do Tuấn chậm trả nợ nên giữa hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy Tuấn đã lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng để mang theo người.

Cơ quan CSĐT công bố lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh Tuấn.

Sáng 29/8/2025, khi Tuấn đang chạy xe máy trên đường Quảng Tiến 18 (phường Trảng Bom) thì phát hiện anh Nguyên chạy xe bám theo phía sau. Thấy vậy Tuấn rút súng giấu trong túi đeo trên người, quay lại bắn liên tiếp 3 phát về phía anh Nguyên khiến nạn nhân bị thương ở ngực trái và bắp tay phải với tỷ lệ thương tật 4%.

Ngày 13/3 vừa qua, anh Nguyên có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, sau khi gây án Tuấn đã lẩn trốn. Gần đây, Công an phường Trảng Bom đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh Tuấn và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để tiếp tục xử lý.