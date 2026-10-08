Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Bắt giam đối tượng rút súng bắn chủ nợ trên phố

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 2000, ngụ phường Trảng Bom, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng…

Theo cơ quan CSĐT, trước đó Tuấn đã vay của anh Trần Khắc Nguyên (ngụ phường Trảng Bom) số tiền khoảng 20 triệu đồng. Do Tuấn chậm trả nợ nên giữa hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy Tuấn đã lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng để mang theo người.

Cơ quan CSĐT công bố lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh Tuấn.

Cơ quan CSĐT công bố lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh Tuấn.

Sáng 29/8/2025, khi Tuấn đang chạy xe máy trên đường Quảng Tiến 18 (phường Trảng Bom) thì phát hiện anh Nguyên chạy xe bám theo phía sau. Thấy vậy Tuấn rút súng giấu trong túi đeo trên người, quay lại bắn liên tiếp 3 phát về phía anh Nguyên khiến nạn nhân bị thương ở ngực trái và bắp tay phải với tỷ lệ thương tật 4%.

Ngày 13/3 vừa qua, anh Nguyên có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, sau khi gây án Tuấn đã lẩn trốn. Gần đây, Công an phường Trảng Bom đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh Tuấn và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để tiếp tục xử lý.

Khởi tố người đàn ông gửi 31 đơn tố cáo sai sự thật để ép con nợ trả gần 4 tỷ
Khởi tố người đàn ông gửi 31 đơn tố cáo sai sự thật để ép con nợ trả gần 4 tỷ

Do không đòi được khoản tiền gần 4 tỷ đồng, Tuấn đã soạn thảo, gửi liên tiếp 31 đơn tố cáo với nội dung vu khống, bịa đặt nhằm gây áp lực buộc "con...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vũ Hội ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2026 16:26 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN