Truy nã đối tượng liên quan vụ giết người, cướp tài sản ở Campuchia

Ngày 11-8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Ngọc Hiệp (SN 1991, trú tại phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Bị can Đỗ Ngọc Hiệp.

Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu. Ngày 13-8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ. Yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định; trong trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa, sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử.

Mọi thông tin cần thiết, liên hệ Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Địa chỉ số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội (Điều tra viên Trịnh Quang Trung, SĐT: 0912.658.589).