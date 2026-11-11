Thủ đoạn 'thi đấu dưới sức' để dàn xếp tỷ số tại CLB bóng đá Long An

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) hôm nay cho biết vụ án Đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu được phát hiện từ ngày 16/8, xảy ra tại TP HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số tỉnh, thành khác.

Đường dây do Vũ Chí Công (tức Vu Chi Konh), 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP HCM, cầm đầu. Hiện, 21 người đã bị khởi tố về tội Đánh bạc.

C02 xác định, ngoài các giải bóng đá quốc tế, nhóm này tập trung cá độ kết quả thi đấu của các câu lạc bộ bóng đá thuộc giải hạng Nhất, giải U19 Quốc gia, cúp Quốc gia Việt Nam và giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA).

Trong số này, để thắng cá độ, Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam (thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An) và cựu cầu thủ Hoàng Danh Ngọc (từng là tài năng trẻ nổi bật của bóng đá Việt Nam giai đoạn 2008-2012) để thỏa thuận, dàn xếp tỷ số. Anh ta yêu cầu các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Long An gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ phải "thi đấu dưới sức" để dàn xếp tỷ số theo đúng kịch bản đưa ra.

C02 xác định, một số trận đấu của Câu lạc bộ bóng đá Long An đã bị dàn xếp tỷ số, ví dụ trận thua 1-4 CLB Quy Nhơn ngày 3/10/2025 thuộc giải hạng Nhất quốc gia; thua 0-2 CLB Nam Định ngày 23/11/2025 tại giải bóng đá cúp Quốc gia.

Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Ngọc, Nam và các cầu thủ trên của Long An.

Vũ Chí Công (đầu tiên, bên trái) và một số bị can trong vụ án. Ảnh: Cục cảnh sát hình sự

Dàn xếp tỷ số giải bóng rổ quốc gia VBA

Ngoài bóng đá, tháng 8/2026, Công còn bàn bạc, thống nhất với bị can Võ Hoàng Minh Nhật để Nhật đứng ra dàn xếp tỷ số một số trận đấu thuộc Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA).

Theo C02, để thực hiện kế hoạch, bị can Nhật gặp các cầu thủ Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang của Câu lạc bộ Nha Trang Dolphins và cầu thủ Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy của Câu lạc bộ Da Nang Dragons mùa giải 2026.

Nhật bàn bạc và thống nhất dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Câu lạc bộ Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins ngày 15/8/2026 cho Công, sau đó cung cấp thông tin kèo cá độ để Công đánh cá độ thắng.

Nhà chức trách xác định Công đã trả công cho Nhật và các cầu thủ tham gia cá độ và tiền dùng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

Thủ đoạn cá độ

Điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024, Công bàn với bị can Phạm Thành Chung tham gia thu mua kèo cá độ trận đấu có tỷ lệ thắng cược cao từ nhóm người nước ngoài. Công sau đó phân loại các kèo có thể cá cược và cùng đánh cá độ để hưởng lợi.

Ngoài ra, Công thuê nhiều người khác để đánh cá độ cho mình. Còn Chung sử dụng các tài khoản thuê được do Công giới thiệu để trực tiếp cá độ.

Nhằm cá độ các trận đấu được dàn xếp tỷ số, Công đã liên lạc, thỏa thuận với Nguyễn Đức Ninh - người chuyên thu gom, thuê tài khoản cấp độ VIP để tìm mối thuê tài khoản và đánh cá độ theo yêu cầu của Công

Công cũng thuê, trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân để nhóm này dùng các tài khoản do Công cung cấp và đánh cá độ theo chỉ đạo. Mục đích nhằm thắng tiền của các trang web đánh bạc trực tuyến M88, OK9, BK8, FB88,... có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Công còn bị cáo buộc đã cung cấp kèo cá độ cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ để sử dụng tài khoản cá độ đặt cược theo thỏa thuận với Công.

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: Cục cảnh sát hình sự

C02 cho hay, việc phá án còn nhằm răn đe, xử lý nghiêm tội phạm lợi dụng hoạt động thể thao để phạm tội, tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Kết quả triệt phá chuyên án thể hiện sự quyết tâm đấu tranh với tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự theo chỉ đạo xuyên suốt của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

C02 đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF tăng cường giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá.