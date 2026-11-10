Người phụ nữ quần áo bốc cháy, chạy sau nhân tình rồi tử vong

Ngày 10/11, Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra vụ người phụ nữ tử vong tại khu nhà trọ ở ấp Phước Yên, xã Phú Quới. Nghi phạm là Trần Bá Triết, 24 tuổi, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ.

Khu nhà trọ ở xã Phú Quới, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vĩnh Nam

Rạng sáng cùng ngày, nhiều người trong khu trọ nghe tiếng nổ, phát hiện lửa bốc lên từ phòng số 4 do nạn nhân thuê. Lúc này, Triết cầm dao chạy ra ngoài, phía sau là người phụ nữ với quần áo đang cháy.

Chị chạy đến cửa khu trọ thì gục ngã và tử vong sau đó. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương nghi do dao đâm cùng dấu vết bỏng.

Triết bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị cảnh sát bắt giữ vài giờ sau. Người này cũng bị bỏng nặng, đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở Cần Thơ.

Người dân địa phương cho biết Triết và nạn nhân chung sống như vợ chồng. Cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.