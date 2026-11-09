Sáng 9/11: Bắt Giàng Seo Páo tàn nhẫn sát hại hàng xóm ở Lào Cai, thu giữ loạt tang vật
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng Seo Páo, sinh năm 1990, trú tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà về tội “Giết người”.
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Lý A Lềnh, người bị truy tìm liên quan vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tối...
Theo SKĐS ([Tên nguồn])