Sáu tiệm massage ở Tây Ninh để nhân viên bán dâm cho khách

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đường dây này hoạt động tại 6 cơ sở massage gồm Hoàng Gia 1 (phường Gia Lộc), Hoàng Gia 2 (phường Gò Dầu), Tiểu Tiên Nữ (xã Truông Mít), Thủy Cung (phường An Tịnh), Thượng Hải 7 (xã An Ninh) và Như Ý (phường Trảng Bàng).

Một trong 6 cơ sở massage bán dâm cho khách bị cảnh sát triệt phá. Ảnh: Công an cung cấp

Tại các cơ sở, cảnh sát bắt quả tang 6 người quản lý gồm Nguyễn Văn Chậm, 44 tuổi, quê An Giang; Huỳnh Vĩnh Long, 39 tuổi, quê Tây Ninh; Đỗ Minh Hải, 19 tuổi, quê Cần Thơ; Lê Tấn Nghĩa, 29 tuổi, quê Vĩnh Long; Phan Hoàng Khan, 23 tuổi, quê Cần Thơ và Phạm Văn Sinh, 25 tuổi, quê Hải Phòng.

Nhóm này khai bán vé giá 1,5 triệu đồng cho khách mua dâm tại các phòng massage. Để có đủ tiếp viên phục vụ, chủ các cơ sở thỏa thuận cho quản lý liên hệ, điều chuyển nhân viên qua lại khi cần. Mỗi lượt bán vé mua dâm, chủ cơ sở sử dụng tiếp viên được hưởng 500.000 đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Phạm Văn Thủy, 37 tuổi, ngụ TP HCM, bắt đầu mở cơ sở Tiểu Tiên Nữ tại xã Truông Mít từ tháng 3/2025, sau đó tiếp tục thuê mặt bằng kinh doanh tiệm Hoàng Gia 1 tại phường Gia Lộc, giao Nguyễn Thị Ngọc Giàu, 27 tuổi, quê Đồng Tháp, đứng tên.

Bốn tháng sau, Thủy góp vốn với Phạm Văn Tuấn, 45 tuổi, quê Hải Phòng, mở thêm cơ sở Thủy Cung tại phường An Tịnh. Tại mỗi địa điểm, Thủy thuê người quản lý, tổ chức bán vé massage kèm hoạt động mua bán dâm.

Hiện trường mua bán dâm tại cơ sở massage. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, Hoàng Văn Bốn, 38 tuổi, quê Hải Phòng, từng làm quản lý tiệm Hoàng Gia 1 từ tháng 1 đến tháng 8/2026. Nhận thấy hoạt động này có lợi nhuận cao, Bốn nghỉ việc, thuê mặt bằng mở cơ sở Như Ý để kinh doanh riêng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.