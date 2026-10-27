Từ lời mời làm gia sư đến phát sinh khoản nợ hàng chục triệu đồng

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của chị N.L.T trù tại phường Từ Liêm, Hà Nội về việc con gái mình đã vướng vào một khoản vay tín dụng xuất phát từ lời mời "thuê làm gia sư".

Theo chia sẻ của chị T, con gái tìm kiếm công việc gia sư thông qua các hội nhóm tuyển dụng trên Facebook.

Sau đó, một người chủ động liên hệ với nữ sinh qua Messenger, đề nghị nữ sinh cung cấp số điện thoại và tài khoản ngân hàng để chuyển trước nửa tháng tiền lương.

Người này gửi hình ảnh cho nữ sinh xác nhận chuyển khoản thành công. Tuy nhiên, khi kiểm tra tài khoản ngân hàng, nữ sinh không thấy số tiền được chuyển đến.

Hình ảnh biên lai chuyển khoản các đối tượng gửi cho con gái chị T ghi nhận 2 khoản vay

Lúc này, người liên hệ liên tục thúc giục nữ sinh kiểm tra, xác nhận giao dịch với lý do tài khoản của họ đã bị trừ tiền. Đồng thời, nhấn mạnh đang ở nước ngoài, công việc bận rộn nên cần xử lý nhanh chóng.

Trước những lời thúc giục, nữ sinh liền thực hiện các thao tác theo hướng dẫn.

Đáng chú ý, khi việc nhận tiền không thành công, phía tuyển dụng tiếp tục thông báo nữ sinh đã thao tác sai, khiến khoản tiền của họ bị mất, đặt ra yêu cầu phải thực hiện lại để khắc phục sự cố.

Do lo sợ bản thân làm thất thoát tiền của người khác, nữ sinh tiếp tục làm theo thậm chí còn thực hiện 2 lần. Cô gái hoàn toàn không nhận ra những thao tác này có liên quan đến việc đăng ký khoản vay tín dụng.

Khi phát hiện bất thường, cô gái đã bị phát sinh khoản vay khoảng 55 triệu đồng, với mức lãi suất trên 30%/năm. Ngày 2-10 vừa qua, gia đình đã phải thanh toán tổng cộng số tiền hơn 58 triệu đồng, bao gồm tiền gốc và các khoản phát sinh liên quan.

Sau sự việc, chị N.L.T đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Theo các chuyên gia trong môi trường ngân hàng số, các thao tác đăng ký dịch vụ tài chính, xác thực danh tính và đề nghị vay vốn có thể được thực hiện trực tuyến. Nếu người dùng không đọc kỹ thông tin, việc làm theo hướng dẫn của người lạ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nghĩa vụ tài chính ngoài ý muốn.

Trên thực tế, thủ đoạn lợi dụng ứng dụng vay tiền trực tuyến để chiếm đoạt tài sản đã được cơ quan công an cảnh báo trước đó. Tháng 11-2025, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện vụ việc nhiều sinh viên và người lao động bị phát sinh khoản vay trực tuyến mà bản thân không hay biết.

Các đối tượng đã tiếp cận nạn nhân, đề nghị hỗ trợ thao tác trên ứng dụng điện thoại để nhận ưu đãi. Khi được tin tưởng, đối tượng lợi dụng quá trình thao tác để tạo hồ sơ vay thấu chi, thực hiện xác thực và chuyển tiền sau khi giải ngân.

Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng liên quan đã chiếm đoạt gần 300 triệu đồng của 13 bị hại.

Trong cảnh báo công bố tháng 9-2026, Bộ Công an cũng chỉ ra các nhóm thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bao gồm giả mạo tuyển dụng việc làm, lợi dụng giao dịch ngân hàng và đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người khác; không truy cập đường link không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ.

Đối với sinh viên tìm việc làm thêm, cần đặc biệt cảnh giác khi bên tuyển dụng yêu cầu thực hiện các thao tác liên quan đến tài khoản ngân hàng, mở hạn mức tín dụng, đăng ký khoản vay hoặc xác thực giao dịch trước khi bắt đầu công việc.

Một nguyên tắc quan trọng là việc nhận tiền chuyển khoản thông thường không đòi hỏi người nhận phải đăng ký khoản vay, cung cấp mã OTP hay chuyển tiền sang tài khoản khác để xác nhận.

Khi nhận được hình ảnh thông báo chuyển khoản, người dùng cần kiểm tra trực tiếp số dư và lịch sử giao dịch trên ứng dụng ngân hàng chính thức. Không nên coi ảnh chụp giao dịch do người lạ gửi là căn cứ xác nhận tiền đã được chuyển thành công.

Trong trường hợp đã thực hiện thao tác nghi vấn, người dùng cần lập tức liên hệ ngân hàng và đơn vị cho vay qua kênh chính thức để kiểm tra tình trạng tài khoản, yêu cầu hỗ trợ bảo mật và xác minh các khoản vay phát sinh.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ tin nhắn, đường dẫn tài khoản mạng xã hội, thông tin giao dịch, hợp đồng vay và các tài liệu liên quan để trình báo cơ quan công an.

Về phía các trường đại học, việc phổ biến kỹ năng nhận diện lừa đảo tuyển dụng, kiến thức tín dụng tiêu dùng và an toàn giao dịch ngân hàng cần được chú trọng, đặc biệt đối với sinh viên năm nhất, năm hai.

Trong môi trường số, không có tiền sẵn trong tài khoản không đồng nghĩa với việc không thể trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo tài chính. Một giao dịch thiếu kiểm chứng có thể khiến người dùng đối mặt với khoản nợ lớn cùng những hệ lụy kéo dài.