Nhìn thấy giống người thách thức, nhóm thanh niên tấn công làm nạn nhân mù vĩnh viễn

Ngày 20-8, Công an phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) thông tin, đã tạm giữ bảy người liên quan trong vụ việc tấn công một người đi đường khiến nạn nhân bị mù vĩnh viễn.

Theo đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 16-8, Công an phường Hòa Cường nhận được tin báo của người dân về việc hai em NDL (16 tuổi, tỉnh Gia Lai) và TMC (19 tuổi, TP Đà Nẵng) bị một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tiếp cận, tấn công khiến em L bị thương tích nặng. Nhóm thanh niên sau đó bỏ trốn.

Nạn nhân bị mù vĩnh viễn. Ảnh: CA.

Em L được chẩn đoán vỡ nhãn cầu phải, mù vĩnh viễn và nhiều vết thương phần mềm khác. Kết luận giám định thương tích ban đầu đối với em L tối thiểu là 41%.

Công an phường Hòa Cường đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy xét, xác minh làm rõ và tạm giữ 7/10 nghi can liên quan.

7 nghi phạm bị công an bắt giữ. Ảnh: CA.

Bảy nghi phạm gồm: Lê Ngọc Anh Quốc, Đỗ Huy Tín, Trương Ngọc Vinh, Hồ Văn Đại Vĩ, Phạm Ngọc Hiếu và Đặng Văn Quang Thảo.

Tại cơ quan Công an, nhóm này khai nhận do thấy em L và em C giống nhóm đã thách thức trước đó nên tấn công.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.