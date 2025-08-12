Bị la rầy, nhóm thanh niên chém trọng thương người đàn ông 62 tuổi

Ngày 12-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng liên quan vụ việc xảy ra tại xã Vĩnh An tỉnh An Giang

Theo đó, cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam 13 bị can, gồm: Nguyễn Thanh Sang (18 tuổi), Lê Công Trí, Nguyễn Thành Thái (20 tuổi), Huỳnh Sơn Lâm (25 tuổi), Phạm Đăng Khoa (20 tuổi), Lê Khắc Huy (21 tuổi), Lê Văn Đặng (25 tuổi), Võ Gia Lạc (SN 2005), Đỗ Thị Cẩm Hiền (21 tuổi), Nguyễn Văn Hữu Nhơn (28 tuổi), Nguyễn Thành Hy (20 tuổi), Trần Phước Lộc (18 tuổi), Ngô Văn Khá (30 tuổi). Cấm đi khỏi nơi cư trú 5 bị can.

Trước đó, khoảng 22 giờ 40 ngày 26-7, Công an xã Vĩnh An nhận tin báo ông Phạm Văn Nhàn (62 tuổi) bị nhóm thanh thiếu niên lạ dùng dao chém trọng thương và ném vỏ chai thủy tinh vào nhà. Chưa đầy 48 giờ, lực lượng công an đã xác định, mời làm việc 19 người liên quan.

Nguyễn Thanh Sang tại Cơ quan Công an.

Nguyễn Thành Thái tại Cơ quan Công an.

Điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn giữa Lê Hoàng An (15 tuổi) và Huỳnh Hữu Cảnh (16 tuổi), An rủ nhiều người mang hung khí đi tìm nhóm Cảnh để giải quyết. Không gặp nhóm này, cả nhóm đến nhà ông Nhàn cách đó một đoạn, lấy cây sắt giàn giáo cặp bên hông nhà ông Nhàn để làm hung khí đợi đánh nhau với nhóm Cảnh.

Nhóm thanh niên bị khởi tố trong vụ chém trọng thương người đàn ông 62 tuổi.

Ông Nhàn cùng gia đình phát hiện nên la rầy nhóm An. Lúc này, Hy cùng đồng bọn lấy vỏ chai nước ngọt ném khiến mọi người bỏ chạy vào nhà trốn, còn ông Nhàn cầm cây sắt giàn giáo đánh nhóm An. Trí kêu Sang đưa dao xông tới chém ông Nhàn thì bị ông Nhàn cầm cây sắt đánh rớt dao.

Trí lao đến vật ngã ông Nhàn xuống đường, Thái cầm dao xông vào chém ông Nhàn nhiều nhát gây thương tích, rồi cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Còn ông Nhàn được gia đình kịp thời đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, điều trị.

Vụ việc đang được Công an xã Vĩnh An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ.