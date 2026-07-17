'Tú bà' thuê nhà trọ cho các nữ giới hoạt động bán dâm

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10 giờ ngày 12-5, trong quá trình kiểm tra cư trú đột xuất tại một nhà trọ trên địa bàn xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Công an phát hiện hai phụ nữ từ địa phương khác đến lưu trú nhưng không thực hiện đăng ký tạm trú theo quy định và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Vi Thị Dựa

Qua làm việc, hai người này khai nhận đã đến địa bàn từ cuối tháng 4-2026 để bán dâm, khách mua dâm do Vi Thị Dựa (SN 1991, trú tại xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa) giới thiệu. Sau khi được triệu tập làm việc, Vi Thị Dựa đã thừa nhận hành vi môi giới mại dâm và đầu thú tại cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Dựa về tội "Môi giới mại dâm" theo Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Thực tế cho thấy, hoạt động môi giới mại dâm hiện nay diễn biến ngày càng tinh vi, không chỉ diễn ra trực tiếp mà còn lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin, hội nhóm kín và nền tảng trực tuyến để tìm kiếm, kết nối người mua dâm và người bán dâm. Tệ nạn mại dâm không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với trật tự an toàn xã hội, làm gia tăng nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác như cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, mua bán người, cố ý gây thương tích, phát tán hình ảnh nhạy cảm để tống tiền và lây truyền các bệnh xã hội.