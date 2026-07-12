Đường dây mại dâm quảng cáo có hoa hậu, giá 'đi tour' 150 triệu đồng

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Thị Thảo (25 tuổi, trú xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và Vi Thị Nụ (21 tuổi, trú phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về tội Môi giới mại dâm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm Telegram "Rachel Premium Edition" cùng một số nhóm kín khác có dấu hiệu môi giới mại dâm quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành, chủ yếu ở Hà Nội và TPHCM.

Công an lấy lời khai các cô gái trong đường dây. Ảnh: CACC

Phòng Cảnh sát hình sự sau đó xác lập chuyên án đấu tranh.

Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa để liên lạc, thanh toán bằng tiền điện tử USDT hoặc chuyển khoản ngân hàng. Do không có địa điểm hoạt động cố định, việc theo dõi, thu thập tài liệu gặp nhiều khó khăn.

Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng bắt quả tang hai cặp nam, nữ mua bán dâm tại một khu nghỉ dưỡng ở Hà Tĩnh.

Nguyễn Thị Thảo đối tượng cầm đầu đường dây. Ảnh: CACC

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai việc mua bán dâm được thỏa thuận qua nhóm Telegram "Rachel Premium Edition", do người sử dụng biệt danh "Rachel" điều hành. Giá mỗi lần đi "tour" từ Hà Nội đến các tỉnh phía Nam là 18 triệu đồng một ngày.

Cùng thời điểm, lực lượng công an khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thảo tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội.

Vi Thị Nụ (bên trái) và Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thảo là người cầm đầu đường dây, quản trị nhiều nhóm Telegram môi giới mại dâm. Thảo đăng thông tin quảng cáo khoảng 50 gái bán dâm, trong đó giới thiệu nhiều người là hoa hậu, á hậu và TikToker để thu hút khách.

Người muốn tham gia các nhóm phải đóng phí thành viên từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng để xem thông tin. Giá mua dâm dao động từ 5 triệu đồng một lượt đến 150 triệu đồng đối với các chuyến "tour" kéo dài 2-5 ngày.

Cơ quan điều tra xác định Vi Thị Nụ là người tham gia môi giới tích cực trong đường dây.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.