Khách massage tắm xong không thấy nhân viên đâu, vẫn bị tính tiền nên đánh chủ quán trọng thương

Ngày 17/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Tiến Quang (SN 1988, ở Phúc Lợi, Hà Nội), Bùi Tiến Đạt (SN 1998, ở Gia Lâm, Hà Nội) và Nguyễn Thế Đan (SN 2007, ở Trường Sơn, Bắc Ninh) ra xét xử về các tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Cùng vụ án, tòa cũng đưa 3 bị cáo khác ra xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, do vắng mặt các bị cáo nên phiên tòa phải hoãn, xét xử lại sau.

Ảnh mang tính minh họa. ChatGPT.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 29/8/2025, Quang chở Đạt cùng Đan đến cơ sở massage của bà Phượng (SN 1986, ở Gia Lâm, Hà Nội), khi đó đang có 2 nữ nhân viên, một người sinh năm 1990 và một người sinh năm 2006.

Tại đây, Quang bảo nữ nhân viên sinh năm 2006 lên phòng massage ở tầng 2 để phục vụ mình còn Đạt và Đan ngồi dưới tầng 1 chờ.

Lên phòng tắm rửa xong, Quang ra ngoài thì không thấy nữ nhân viên phục vụ nên xuống tầng 1 để đi về.

Lúc này, Quang bị chủ quán yêu cầu thanh toán tiền nhưng vì chưa sử dụng dịch vụ nên bị cáo không đồng ý dẫn đến hai bên cãi chửi nhau.

Bực tức, Quang dùng chân đạp đổ biển hiệu, cầm ghế mây ném vào cửa kính của cơ sở massage gây rạn nứt rồi bỏ đi. Thấy vậy, bà Phượng cầm gậy kim loại đuổi theo, vụt về phía Quang nhưng bị cáo giằng được và vụt vào đầu bà chủ.

Ngoài ra, Quang còn nhặt gạch, ném trúng cửa kính của quán. Sau đó, Quang, Đạt và Đan lên xe mô tô di chuyển ngược chiều hướng về khu vực ngã tư Trâu Quỳ, xã Gia Lâm.

Lúc này, ông Trương Xuân Tấn (là chồng bà Phượng) chở Nguyễn Huy Hải (SN 2004, ở xã Gia Lâm) đến cơ sở massase và được nghe vợ kể lại câu chuyện đồng thời chỉ về hướng nhóm Quang đang di chuyển.

Ông Tấn điều khiển xe mô tô chở Hải đuổi theo và khi gặp nhóm của Quang, ông chửi, yêu cầu quay lại. Quang liền dừng xe và cả nhóm đấm, đá khiến ông Tấn bất tỉnh. Ngoài ra, nhóm thanh niên này còn đuổi đánh Hải, riêng Quang cầm gạch ném vào đầu ông Tấn gây chảy máu.

Sau trận hỗn chiến, nhóm của Quang điều khiển xe mô tô bỏ chạy về một quán nhậu, kể lại cho Ngô Phạm Hải Long (SN 2005, ở Xuân Giang, Ninh Bình); Đỗ Văn Mạnh (SN 2003, ở Tiến Thắng, Hà Nội) và Khuất Xuân Trọng (SN 1993, ở Phúc Sơn, Hà Nội) đồng thời rủ cả nhóm đi đánh nhau.

Quang bảo Mạnh lấy tuýp kim loại có gắn dao, còn Long, Mạnh và Đạt ra bãi để xe đối diện cửa hàng cầm theo vỏ chai bia làm hung khí.

Cả nhóm không đội mũ bảo hiểm, chở nhau trên 2 xe máy di chuyển ra khu vực ngã tư Trâu Quỳ với tốc độ cao. Trên đường còn lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, để mũi dao chạm xuống đường gây tiếng động.

Khi cả nhóm đi đến khu vực đường Cổ Bi thì nhìn thấy nhiều người đang đứng vây quanh chỗ ông Tấn. Lúc này, Long và Mạnh xuống xe, cầm vỏ chai bia ném xuống đường.

Đạt giật lấy tuýp kim loại từ tay Quang, đuổi những người đang đứng vây quanh ông Tấn làm họ sợ hãi bỏ chạy. Nhóm Quang đến gần thấy ông Tấn nằm gục dưới đường, chảy nhiều máu ở vùng đầu nên không đánh ông Tấn nữa và quay lại quán nhậu.

Ông Tấn được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, chuyển đến bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục điều trị. Hiện ông Tấn vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Trong các ngày sau, có 5 bị cáo đến công an đầu thú, riêng Bùi Tiến Đạt bỏ trốn và đang bị truy nã.