Dùng dao bầu đâm bố vợ, người đàn ông bị khởi tố

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn T (sinh năm 1990, trú tại xóm Cóc Lẫm, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo tài liệu điều tra, sau khi uống rượu, bia, Bùi Văn T trở về nhà thì thấy cửa khóa nên lớn tiếng gọi.

Lúc này, ông Bùi Văn N (sinh năm 1962), là bố vợ của T và đang sinh sống cùng gia đình, nhắc nhở việc T đi uống rượu, bia cả ngày và về nhà muộn. Từ lời nhắc nhở, giữa hai người xảy ra cãi vã, xô xát.

Trong lúc nóng giận và không làm chủ được hành vi do ảnh hưởng của rượu, bia, Bùi Văn T đã xuống bếp lấy một con dao bầu dài khoảng 30 cm rồi gây thương tích cho ông N. Hậu quả, cả ông N và T đều phải đến Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi để điều trị.

Bùi Văn T bị khởi tố. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Điều đáng chú ý, hung khí được sử dụng trong vụ việc là con dao bầu dài khoảng 30 cm dùng trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình. Tuy nhiên, theo điểm d, khoản 2, điều 2, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, dao có tính sát thương cao là vũ khí quân dụng nếu sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khoẻ con người trái pháp luật.

Sau khi tỉnh rượu và nhận thức được hậu quả do hành vi của mình gây ra, Bùi Văn T và ông Bùi Văn N đều bày tỏ sự hối hận.

Do là người thân trong gia đình, ông N đã tự nguyện rút yêu cầu xử lý đối với hành vi cố ý gây thương tích. Trên cơ sở quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, đối với hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật. Đây là tội danh không thuộc trường hợp chỉ được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Vì vậy, việc người bị hại rút yêu cầu không làm chấm dứt trách nhiệm hình sự đối với hành vi này.