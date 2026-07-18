Đem xăng đốt ô tô hàng xóm giữa đêm vì mâu thuẫn

Theo đó, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 15/7, Công an xã Đoan Hùng (Phú Thọ) tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Th. (SN 1986, trú thôn Làng Cả, xã Đoan Hùng) về việc xe ô tô BKS 19A-812.90 và xe mô tô BKS 19K1-012.01 đỗ trong sân nhà bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Dù ngọn lửa được dập tắt kịp thời, đám cháy vẫn lan sang xe mô tô đỗ bên cạnh, gây thiệt hại ban đầu khoảng 40 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đoan Hùng phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và trích xuất camera an ninh. Hình ảnh ghi nhận khoảng 23 giờ 07 phút, một người đàn ông đi vào sân, đặt giẻ dưới gầm ô tô, châm lửa rồi rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Lực (SN 1983, trú cùng thôn Làng Cả) là nghi phạm gây án. Sau khi bỏ trốn, đến khoảng 15 giờ ngày 16/7, đối tượng bị Công an xã Đoan Hùng phối hợp với người dân phát hiện, khống chế và bắt giữ. Cơ quan công an đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Lực khai nhận, do mâu thuẫn với gia đình ông Th. nên nảy sinh ý định trả thù. Đối tượng chuẩn bị khoảng 1 lít xăng, mang theo mảnh vải và bật lửa đến nhà ông Th, đổ xăng dưới gầm ô tô rồi châm lửa. Ngọn lửa sau đó lan sang xe mô tô đỗ bên cạnh, gây hư hỏng cả hai phương tiện.

Công an xã Đoan Hùng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.